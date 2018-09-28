Melike Group “Türkiye’nin en büyük kompakt iplik üreticisi oldu”

Başarı Hikayesi: Melike Group, Kompakt İplik Makinası K 46 Sayesinde Türkiye’nin En Büyük Kompakt İplik Üreticisi Oldu

Rieter’in müşterileri arasında yer alan Melike Group, büyüyen kompakt iplik pazarına dahil olmak istiyordu. Şirket kompakt iplik makinası K 46’lara yatırım yaparak Türkiye’nin en büyük kompakt iplik üreticisi haline geldi.

Sahibi tarafından işletilen Gaziantep merkezli Melike Group, kurulduğu 2000 yılından beri şönil iplik sektöründe Türkiye lideridir. Melike aynı zamanda yerel halı üretimi için iplik üreten ilk şirkettir. Şirket mallarını ABD, Orta Doğu ve Avrupa’ya satmaktadır. Tamamen doğrusal tekstil operasyonuna sahip şirket, pazarın ana oyuncularındandır. Melike çok hızlı bir yatırım döngüsüne sahiptir. Şirket son dört yılda üç iplik fabrikası için kompakt iplik makinalarına yatırım yaptı.

Zorluk: Kompakt İplik Pazarında Başarılı Bir Oyuncu

Kompakt iplik pazarı, son yıllarda Türkiye’de yüksek bir büyüme oranı yakaladı. Bu yüzden 2014’te Melike, pamuklu kompakt iplik üretimiyle şirket içinde yeni bir faaliyet alanı başlatmaya karar verdi. Melike, şirketin rekabetçi konumunun en başından itibaren optimize edilmesini sağlamak amacındaydı. Buna ek olarak, kilogram iplik başına dönüştürme maliyetlerinin mümkün olduğunca düşük olması gerekiyordu. Melike bir yandan da yüksek iplik kalitesinde istikrarı garantilemeyi hedefliyordu. Bu hedeflere ulaşması için Melike’nin doğru iş ortağını seçmesi büyük önem taşıyordu.

Çözüm: Kompakt İplik Makinası K 46

2007’de Rieter ring iplik fabrikasına yatırım yapan Melike, Rieter’in hem eğirme işleminin tamamında hem satış öncesi ve satış sonrası desteğinde yetkin olduğuna ikna olmuştu. Kompakt iplik pazarı, son derece rekabetçi bir pazardır. Rieter bu yüzden Melike’ye yeni faaliyet alanı için en yeni makinalar olan otomatik balya açıcı UNIfloc A 12’ye, cer makinası RSB-D 50’ye ve kompakt iplik makinası K 46’ya yatırım yapmasını önerdi. K 46’nın enerji tüketimi, Rieter’in benzersiz sıkıştırma sistemi ve yeni LENA iğ sayesinde diğer sıkıştırma sistemlerine kıyasla kilogram başına %17,5’e kadar daha düşüktür.

Melike İçin Avantajları: İstikrarlı İplik Kalitesi İçin Yenilikçi Teknoloji

Rieter, en güncel teknolojiyi kg/iplik başına en düşük dönüştürme maliyetleriyle sağlar. Melike, Rieter’in makinaları sayesinde daha düşük bir arıza oranı elde etti; bu da makinaların yüksek verimliliğe ulaşmasını sağladı. Rieter’in makinaları, şirketin yüksek iplik kalitesinde istikrarı yakalama beklentisini tamamıyla karşılıyor. Melike, yeni makina nesli ve son derece verimli sıkıştırma sistemi sayesinde enerji tüketimini önemli oranda azaltmayı başardı.

Şirket şu anda 154.000’den fazla kısa stapelli iplik eğirme iği ve 39.000 uzun stapelli iplik eğirme iği çalıştırıyor. Yeni yatırımıyla kısa stapelli iplik eğirme kapasitesine 36.500 iğ ekleyen Melike, bu sayede Türkiye’nin en büyük kompakt iplik üreticisi oldu.

Melike Group Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şimşek, şunları söylüyor: “Rieter’in makinalarında üretilen kompakt iplikler, pazarda mükemmel bir kalite imajına sahip. Rieter verdiği sözleri tutan, akıllı, stratejik ve güvenilir bir iş ortağı olarak görülüyor. Melike ve Rieter yıllardır güvenilir bir iş ortaklığı içinde ve birbirine aynı seviyede yaklaşıyor