MERT DİJİTAL’den ATEXCO ile DİJİTAL BASKI ÇÖZÜMLERİ

Dijital Tekstil Baskı Teknolojilerinde Tekstil İşletmelerine yönelik komple çözümler sunan firamalar arasında yer alan MERT DİJİTAL’den görüşlerini aldığımız firma Yönetim Kurulu Başkanı Ender YILMAZ; Tekstil Trend Dergimize faaliyetleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Atexco firması ile 2016 yılının başlarında masaya oturduk ve Türkiye Genel Distribütörlüğü anlaşmasını yaptık. Ve ilk olarak FESPA Euraisa 2016 fuarında ATEXCO firmasının tekstile yönelik baskı makinelerini ve kardeş firmamız DOCODE ile ileri seviye tekstil varyant ve istatistik yazılımlarımızı sergilemiştik. Bu fuarda standımıza ve ürünlerimize yoğun bir ilgi oldu.

VEGA3320F-VEGA3180 DL

Özellikle geleneksel baskı sistemlerinde kullanılan Film-Druck makinelerin üzerine montajını yaptığmızı VEGA3320F makinemiz fuar boyunca yoğun ilgi görmüştü. Bu makine ile motifleri dijital ortamda, fonu da film mantığında basarak sınırsız renk ile geleneksel baskı sitemini birleştirmiş oluyoruz. Baskı maliyetleri de doğal olarak çok aşağı seviyelere iniyor.İkinci olarak yoğun ilgi gören makinemiz VEGA3180DL ile düz kumaşlara baskının yanı sıra jakarlı motifine, dantel kumaşlarda sadece istenilen dantel motifine ve eşarp baskı yapan müşterilerimiz için kumaşın her iki yüzüne de baskı imkanı sunmaktadır. Tek başına bu kadar farklı kumaş gurupların baskı yapan makinemizin artık farklılık arayan tüm müşterilerimizin işlerini daha kolaylaştırıp daha verimli sonuçlar almalarını sağlayacaktır. Artık dünya pazarında çok fazla üretimden çıkılıp farklı ve az adet üretimler söz konusuyken yatırımcıların tüm isteklerine cevap verebilen bir makine her zaman için önde olacağını düşünüyorum’ derken açıklamalarını şu şekilde sürdürdü. Üçüncü olarak ilgi gören makinemiz VEGA 3180N ve VEGA3180S Makinelerimiz.

3180N ile pigment baskıda şaşırtıcı derecede renkler, canlılık ve kumaş için tuşe sunuyoruz. Artık pigment baskı dijital ortamda 100 metre saat baskıya rahatça kullanabileceğini ispatlamış olduk. VEGA3180S ile düşük maliyetli makinemiz 120 metre baskı hızıyla numune ve düşük metrajlı üretimler için uygunluğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Dijital Baskıda 20 Yıllık Tecrübe ve Bilgi Birikimi

20 Yıllık Tekstil Dijital Baskı Makinelerine vermiş olduğumuz servis ve bilgi birikimimiz bizim en kıymetli sermayemiz. Uluşan bilgi birikimimizi katıldığımız fuarlarda müşterilerimize ve ziyaretçilerimize aktarmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Amacımız tekstil dijital baskılı kumaş üreticilerine dijital baskı makinesi satmak değil, dijital baskı sistemi kurmaktır. Makine, Yazılım, Boya, Ön İşlem Kimyasalları ve Teknik Servisimiz ile yatırımcılara tek çatı altından tüm çözümleri sunmaktayız” diyerek açıklamalarını bitirdi.

Yastık Altındaki Varyantlarınızı Dünya Turuna Çıkarıyoruz…

Mert Dijital’in Kardeş firması DOCODE Bilgisayar ve YAZILIM Tic. Ltd. Şti.’den Genel Müdürü İzzet ÇAKMAKLI ise yapmış olduğu açıklamalarda şunları belirtti; Üç yıl önce hayal ettiğimiz noktaları adım adım geçtiğimizi görmek bizleri gururlandırıyor doğrusu. Nisan 2016’da faaliyetlerine başlayan firmamız DOCODE olarak öncelikli hedefimiz yazılımılarımızı uluslararası piyasalarda pazarlanabilir kılmak. Bu hedef doğrultusunda geceli gündüzlü yoğun bir çalışma temposu ile ürünlerimizi müşteri isteklerine göre şekillendirerek beklentileri karşılama kararlılığındayız. 10 yıllık tercübelerimizle şekillenen yazılımlarımız COLORWAYXPRESS varyant ve renk ayrım programı ile ECOLORWAY markamızın temsil ettiği online sistem katıldığımız fuarlarda ziyaretçilerimizin ilgi odağı oldu. Kardeş firmamız MERT DİJİTAL ile sektörün eksiklerini giderme ve getirilecek yeniliklerle sektörün bakış açısını farklı kulvarlara yönelterek tekstilde dijital ağırlıklı düşünmeyi hızlandırmak hedefinde buluştuk” derken açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; Tekstil sektöründe dijital baskının hızlı adımlarla yükselişi, farklı ülkelerde dijital baskı makinelerinin üretimi, dijital baskı boyalarının üretimi, dijital transfer baskı için kağıt üretimi, dijital baskı makineleri için yedek parça üretimi gibi AR-GE ve üretim kulvarları açmıştır. Ülkemizde de halen ihraç edilebilir ürünlerimiz bulunmakla beraber küçük ölçekli AR-GE çalışmaları mevcuttur.