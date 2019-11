Mimaki Deutschland, Inprint 2019’da Iot Otomasyonuyla Yeni Uygulama Fırsatlarını Keşfetmeye Davet Ediyor

Mimaki Europe’in bir iştiraki olan Mimaki Deutschland GmbH, InPrint 2019’da kapsamlı bir kâr yapılmasını sağlayan mürekkep püskürtmeli baskı çözümü portföyü sunacak. Komple endüstriyel iş akışı çözümleri sağlama ve baskı servis sağlayıcılarının ve endüstriyel üreticilerin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki uzmanlığını temel alan şirket, Mimaki’nin baskı teknolojisinin kullanımının, iç mekan da dahil olmak üzere tasarım ve mimarlık, mobilya, paketleme, promosyon ve tüketim malları gibi farklı sektörlerde olağanüstü uygulamalar üretebildiğini ve yeni iş fırsatları oluşturabildiğini gösterecek. Şirketin ziyaretçileri bu ilham verici uygulamalardan bazılarını ilk elden görecek, Mimaki’nin Uygulama Alanı’nda, UV-baskılı ahşap ve cam yüzeyler, tekstil ürünleri ve 3D numuneler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yenilikçi substratlar ve basılı ürünler sergilenecek.

Mimaki’nin merkezinde, şirketin UJF-7151plus doğrudan nesneye UV LED flatbed yazıcısı olarak çalışacak. Çok çeşitli alt tabakalarda kusursuz baskı kalitesi elde eden bu yeni nesil yazıcı, cam, ahşap, akrilik, alüminyum pano ve kartonlarda özel süslemeler sağlamak için Mimaki’nin gümüş ve şeffaf mürekkeplerini kullanıyor. Endüstriyel üretim hacimlerinde talep üzerine baskıya uygun olan UJF-7151plus, kullanıcıların şeffaf folyoya beyaz baskı yapmasını ve uygulama fırsatlarını daha da genişletmesini sağlıyor.

Ziyaretçilere akıllı üretimin geleceğine bir bakış atmayı amaçlayan Mimaki, en son teknolojiye sahip UV LED inkjet baskı sürecinde IoT otomasyonunun gücünü de gösterecek. Ziyaretçilere akıllı üretimin geleceğine bir bakış atmayı amaçlayan Mimaki, en son teknolojiye sahip UV LED inkjet baskı sürecinde IoT otomasyonunun gücünü de gösterecek. Robotik kol, yeni üretim verimliliği seviyeleri ve artan karlılık sağlamak için Nesnelerin İnterneti ile entegrasyona yol açacak şekilde, insan müdahalesi olmadan, alt tabakaları yazıcıdan yükler ve boşaltır.

Mimaki standında öne çıkan bir diğer teknoloji de UJF-3042 MkII EX gelişmiş küçük formatlı nesneye doğrudan UV LED flatbed yazıcı olacak. Talep edilen baskıya daha fazla verimlilik, üstün baskı kalitesi ve kullanım kolaylığı sağlamak için tasarlanan UJF-3042 MkII EX, A3mm kalınlığında, promosyon, POS ve ambalaj sektörlerindeki çeşitli uygulamalara ve hemen hemen tüm malzemelere veya alt tabakalara baskı yaparak 153 mm kalınlığa kadar baskı yapabilir. UJF-3042 MkII EX, görünür şeritlenmeyi önlemek için püskürtme damlasının en etkili yolunu hesaplayan bir algoritmaya dayanan son teknoloji bir özellik olan MAPS4 (Mimaki Advanced Pass System) de dahil olmak üzere Mimaki çekirdek teknolojileri ile donatılmıştır; Tıkanmış memelerin üretimi durdurmadan değiştirmelerini sağlayan NRS (Meme Kurtarma Sistemi); ve LD Modunda, baskı kalitesinde belirgin bir düşüş olmadan ortam kalınlığında 4,5 mm’ye kadar değişkenlik gösteren düz olmayan yüzeylere baskı yapılabilir.

Mimaki’nin endüstri tarafından beğenilen UCJV300-75 modeli de şirketin standında gösterilecek. UV LED entegre yazıcı / kesici olan UCJV300-75, çıkartmalardan etiketlere ve satış noktası malzemelerine kadar geniş bir uygulama yelpazesi sunan kompakt ancak çok yönlü bir platformdur. InPrint 2019’da Mimaki, metalik folyo üzerine baskı yapmak için UCJV300-75’i kullanarak yenilikçi, kazançlı uygulamaların keşfedilmesine olanak sağlayacak.

Mimaki Almaya CEO’su Hisashi Takeuchi: “Dijital baskı teknolojisinin endüstriyel üretim ortamlarında bir iş kolu farklılık oluşturabileceğine ve InPrint 2019’da farklı ürün portföyümüzün faydalarını gösterme fırsatına sahip olabileceğine kuvvetle inanıyoruz. Üstün baskı platformlarının yanı sıra, sıra dışı uygulamaların ve 3B baskılı örneklerin bir vitrini ile Mimaki, maliyetleri düşürüp aynı zamanda karı artırırken, işletmelere nasıl daha fazla yenilik yapmaları ve değer katmaları gerektiğini göstererek ziyaretçilerin ilgisini çekecek,” dedi.

Etiketler: Hisashi Takeuchi