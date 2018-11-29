Mimaki Eurasia Dijital Baskı Ekosistemi’ni Keşfe Davetlisiniz

FESPA Eurasia 2018’in ana sponsoru Mimaki Eurasia, Türkiye’de ilk defa sergileyeceği makineleri ve dijital baskı uygulamaları ile yetkinliğini bir kez daha gösterecek. Zengin ürün portföyü ile Mimaki Eurasia’nın sign ve tekstil stantları fuarın merkezlerine dönüşecek.

Mimaki Eurasia Eylül ayında Sign İstanbul fuarında ve Promosyon Show’da, Ekim ayında ise Ambalaj Fuarı’nda yer aldı. Firma 2018 yılını ana sponsoru olduğu FESPA Eurasia ile kapatacak.

Mimaki Eurasia bu yıl FESPA Eurasia fuarında, baskı endüstrisine ilham verecek ve cesaretlendirecek uygulamalarını iki ayrı stantta sergileyecek. 6-9 Aralık tarihleri arasında IFM’de gerçekleşecek olan fuarda, Mimaki Eurasia sunacağı baskı ve kesim teknolojileri ile oluşturduğu mini dükkanlarda ziyaretçilere gerçek bir Mimaki deneyimi yaşatacak. FESPA Eurasia ziyaretçileri endüstriyel, reklam ve grafik işleri için tüm ihtiyaçlarını Mimaki Eurasia’nın reklam ve endüstriyel çözümlerinin sergilendiği standında bulabilecekler. Aynı zamanda tekstil baskıcıları aradıkları tüm cevaplara Mimaki Euraisa’nın tekstil çözümlerinin bulunduğu stanttan ulaşabilecekler.

Sign ve araç kaplama uzmanları için özel alan

Mimaki Eurasia’nın pazar lideri olduğu sign segmentine dönük çözümleri fikir alış veriş merkezi konsepti ile sunulacak. Bu konsept, FESPA Eurasia 2018 fuarında daha da geliştirildi. Bu alanda grafik, reklam ve endüstriyel işler için kullanılan teknolojilerle birlikte yaratıcı örnekler sergilenecek. Ayrıca standın içinde özel bir bölüm yer alacak; araç kaplama ve cam film uygulama alanı. Fuar boyunca çalışır halde sergilenecek olan UCJV300 Serisi bu alanda araç kaplama uzmanlarına hitap edecek. Özel efektler kullanılarak beklemeye gerek kalmadan cam yüzeye uygulanan, yüksek baskı kaliteli ve göz alıcı numuneler görülebilecek. Üstün kürleme özelliği ve geliştirilmiş boya teknolojisi sayesinde makineden alınan baskılar beklemeye gerek kalmadan direkt uygulanacak. Bu özel bölümde fuar boyunca hazır bulunacak olan uzman, hem teknik bilgi verecek hem de canlı uygulamalarla Mimaki Eurasia standını adeta bir work-shop’a dönüştürecek.

Rimslow makineleri Türkiye’de ilk kez FESPA Eurasia 2018’de sergilenecek

Mimaki geniş format inkjet baskı makineleriyle tekstil endüstrisine yenilikçi çözümler sunuyor. Bir Mimaki kuruluşu olan Rimslow’un baskı öncesi ve sonrası ürünlerinden Mimaki TR300 ve Mimaki TR600 üniteleri FESPA Eurasia 2018’de sunulacak.

Mimaki Eurasia, TR300 Serisini Türkiye pazarında ilk kez FESPA Eurasia 2018’de sergileyecek. Kaplama, baskı (Tx300P serisi), buharlama ve ürün yönetimi sistemiyle komple Mimaki baskı ekosistemini ziyaretçilere sunacak.

Mimaki Eurasia standında reaktif, direkt süblimasyon, pigment ve dispers boyanın kullanılabildiği baskı makineleriyle kompakt bir sistem oluşturan TR300-1850C kumaş kaplama ünitesi ve TR300-1850S buhar ünitesi de yer alacak. Farklı kumaş tipleriyle çok çeşitli ve küçük metrajlı butik işleri kendi bünyesinde yapma imkanı sunan bu sistem, üretim döngü süresini kısaltıyor ve tüm proses boyunca işletmelere daha fazla kontrol sağlıyor.

Mimaki Eurasia’nın EMEA bölgesi için ilk lansmanını Eylül ayında yaptığı TS55-1800 süblimasyon transfer baskı makinesi FESPA Eurasia ziyaretçileriyle buluşacak. Pazara, yüksek kalite özellikleri getiren devrim niteliğindeki baskı makinesi, yüksek çözünürlükte ve boya yoğunluğunda hızlı tek geçişli, gözetimsiz baskı için yeni Mini Jumbo Rulo özelliği ile rakiplerini zorlayacak. Sektör profesyonellerine TS55-1800’ü kullanarak işletme maliyetlerinde nasıl tasarruf sağlayabilecekleri ve işlerini nasıl büyütebilecekleri hakkında bilgiler verilecek.

Türk tekstil endüstrisine yakın olmaya ve hızlı yanıt vermeye önem veren Mimaki Eurasia, 2 yetkili tekstil bayisi DigiMania ve A.İ.T. ile birlikte fuar boyunca, ziyaretçilerle yeni iş birlikleri ve teknolojik gelişmeler hakkında görüşmek için hazır bulunacak. Ziyaretçiler Mimaki standında hem tekstil hem sign alanında uzmanlardan sunumlar alabilecek ve birebir yatırım amaçlı görüşmeler için fırsat yakalayacak.

Sektöre değer katmak için FESPA Eurasia önemli bir platform

FESPA Eurasia 2018 fuarının ana sponsoru olduklarına değinen Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse, FESPA’nın kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu ve sektör yararına çalıştığını söyledi. Evertse; “FESPA ve ARED sektörün daha güçlü olması için eğitim çalışmalarıyla sektöre yatırım yapıyor, değer katıyor. Mimaki olarak biz de onlarla bu inancı paylaşıyoruz. Bu nedenle FESPA Eurasia’ya katılarak sektöre yatırımı desteklemiş oluyoruz”. Fuarda yaptıkları görüşmelerin ve aldıkları geri bildirimlerin çalışmalarını olumlu etkilediğinin altını çizen Evertse, Mimaki VE FESPA markalarının işbirliğinin devam edeceğini dile getirdi.

Fuar ziyaretçilerine hem yeni çözümlerin hem de uygulamaların birlikte sunulacağını söyleyen Arjen Evertse, teknoloji şovu yapmanın yanı sıra, bu makinelerle nelerin üretilebileceğini göstermenin de büyük önem taşıdığını kaydetti. Evertse sözlerini şöyle sürdürdü; “Mimaki ile endüstriyel reklam işlerinden, grafik ve tasarımlara, tekstil baskısından araç kaplamaya kadar onlarca alanda hem yaratıcı hem de katma değeri yüksek ürünlerin üretilebileceğini tüm ziyaretçilere göstereceğiz. Son kullanıcılardan ve pazardan aldığımız ihtiyaç ve geri bildirimlere istinaden bu fuarlarda, Mimaki olarak dijital baskı sektöründe amacımızın sadece satış olmadığını gösterdik. Aynı zamanda işini ve hedeflerini büyütmek isteyenlere de önemli bilgiler vermeyi amaçlıyoruz. Dijital baskı işine yeni girenler için Mimaki güzel ve doğru bir başlangıç sağlayacak. Büyümek isteyenler içinse güvenilir bir partner olduğumuzu yeniden göstereceğiz” dedi.

Mimaki Eurasia, endüstriyel reklamcılık (sign) çözümlerini 10. Salon C25 numaralı standında, dijital tekstil baskı çözümlerini ise 9. Salon C20 numaralı standında FESPA Eurasia 2018 ziyaretçilerine sunacak.