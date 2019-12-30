Mimaki Eurasia, FESPA Eurasia 2019’da Gövde Gösterisi Yaptı

Dijital baskı profesyonelleri her türlü uygulama için aradıkları çözümleri Mimaki Eurasia standında buldu. Mimaki Eurasia, bugüne kadarki en büyük stant alanı ile sektörle buluştu.

Inkjet baskı teknolojileri ve kesim plotterları uzmanı Mimaki Eurasia, ana sponsoru olduğu FESPA Eurasia 2019 fuarında pazar lideri konumunu gözler önüne serdi. 5-8 Aralık 2019 tarihleri arasında IFM’de düzenlenen fuarda, Mimaki Eurasia 655 metrekarelik sergi alanı ile bugüne kadarki en büyük fuar katılımına imza attı. Baskı sektörü profesyonelleri ve karar alıcıları, adeta bir trend alanına dönüşen Mimaki Eurasia standında hangi uygulama ve segment için olursa olsun aradıkları çözümlere ulaştı. Fuar ziyaretçileri burada baskı teknolojilerindeki son gelişmeleri ve uygulama örneklerinin yanı sıra tasarım konusunda yeni trendleri görme fırsatı yakaladı.

Salon 10’da 4 adacık konseptiyle hazırlanan Mimaki Eurasia standında, tekstil ve giyim, tabela ve reklam ile endüstriyel ürün grupları için ayrı alanlar oluşturuldu. Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse fuardaki görüşmelerin yoğun ve oldukça başarılı geçtiğini, ciddi seviyelerde satış rakamlarına ulaştıklarını açıkladı. Evertse; “Bütün segmentlerden dengeli seviyede ziyaretçi sayısı elde ettik. Hem fuarda netleşen ve imzalanan anlaşmalar hem de yapılan ön görüşmeler, 2020 yılına güçlü bir giriş yapacağımızı gösteriyor” dedi.