Mımakı Ts300p-1800 Süblimasyon Baskıda Kuralları Değiştiriyor

MIMAKI TS300P-1800, piyasaya sürüldüğü zaman, Panasonic baskı kafaları kullanılmasıyla birçok kişiyi şaşırtmıştı. 194 cm’lik baskı genişliği ile TS300P-1800, moda, spor giyim ve ev tekstili alanlarının yanı sıra, reklamcıların kullandığı tekstil malzemelerde de yüksek baskı hızı ile ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Biz de makinenin kullanıcısına sunduğu avantajları değerlendirmek için makineyi yakın kadraja aldık. İlk defa 2015 Mayıs ayında FESPA Fuarı’nda lanse edilen geniş format süblimasyon baskı makinesi TS300P-1800 ile orta segment tekstil üreticileri hedefleniyor. Piyasada çok sayıda giriş seviyesi ve üst segmentte baskı makinesi varken, TS300P-1800 orta ölçekli üreticiler için geliştirilmiş. Ve bu segmenti hedefleyen ilk makine. Genel olarak hazır giyim, spor giyim, perde ve döşemelik kumaş gibi üretimler için ideal. Ek modifikasyonlara ihtiyaç duymadan tüm gerekli özellikler makineye entegre edilmiş durumda.

Makine, esas olarak JV300 ailesinin bazı önemli geliştirmeler ile tekstil transfer baskı pazarına uygun hale getirilmiş bir versiyonu. Bu geliştirmelerin en önemlisi daha fazla kafa yüksekliği ile baskı imkanı sunan Panasonic kafalar. Makine, maksimum hızda (4 renk baskıda 115m2), bulunduğu zeminde sabit kalıyor ve tüm aparatlarına rağmen minimum ses seviyesine sahip. Dahası, tek pass baskıda dahi, daha az detaylı imajlarda bile çok iyi baskı kalitesi sunuyor. İki ya da üç pass baskı, 4 renk versiyonlarla yapılan birçok uygulamanın kalite ihtiyacını karşılıyor. TS300P-1800 ayrıca, 1.95m enindeki transfer kağıdına baskı yapabilmesiyle öne çıkıyor. Parça baskılarda ihtiyaç duyulan 1.95’lik transfer kağıt genişliği sayesinde, iki forma aynı anda basılabiliyor. Bu da firmaların üretimlerini daha efektif hale getiriyor.

Baskı Kafası

Panasonic kafaların boya ateşleme gücü eşsiz. Makine, her biri 200 nozülden oluşan 4 ayrı hatta 4 baskı kafasına sahip. Kafaların genişliği, 56.2 mm’den daha az değil. En küçük damla boyutu ise 5 pikolitre. Daha büyük damla boyutları sırayla ateşlenen diğer damlacıklarla güçlendiriliyor. Yapılan ayarların sayısına bağlı olarak, maksimum damla boyutu ise 18 ya da 24 pikolitre arası değişiyor. Genel olarak konuşacak olursak, baskının yüksek doğruluk oranı, kafanın malzemeden ne kadar yüksekte konumlandığına bağlı. Kafa, standart olarak 3mm yükseklikte ayarlanabiliyor, üstelik bu uzaklık alışılmışın dışında. Ancak 5mm ila 7 mm yükselikte ayarlamak da mümkün ve bu yükseklikte elde edilen kalite de oldukça iyi. Köşelerin keskinliği ve detaylı görünüm de bundan çok çok az etkileniyor. Kafa da, bakım ayarı ve yükseklik ayarı ile orantılı hareket ediyor.

Taşıma Sistemi

Malzemenin kafaya değme ihtimali neredeyse yok çünkü kafa yüksekliği fazla. Baskı yüzeyinin altındaki vakum yatağı sayesinde de malzeme baskı sırasında gergin kalıyor. Malzeme taşıma ve kuruma sistemlerinin optimum düzeyde ayarlanması, daha ince malzemelerin dahi kolayca ve sıkıca sarılabilmesini garanti ediyor. Makine, 40kg’a kadar malzeme taşıma kapasitesine sahip. Bu da ortalama 35gr’lık kağıt için, 650 metreye kadar malzemenin yüklenebileceği anlamına geliyor. Yüklenen malzeme opsiyonel bir gerilim barı ile de destekleniyor. Baskı yüzeyi de malzemeyi arkadan ısıtan bir ısıtma ünitesine sahip. Bu da harici bir kurutucu ile destekleniyor.

Sekiz sıralı boya sistemi, ikişer litrelik orijinal dökme boya poşetleri ile kullanılıyor. MIMAKI Sb410 boyaları bilhassa bu kafalar ile kullanılmak üzere üretilmiş. Dört renk boya seti istenilen kalitenin elde edilmesi için oldukça yeterliyken, siyah boya da ekstra bir kaplama sunuyor.

Boya Setleri

Birkaç boya seti mevcut. Esas olarak 4 renk boya seti var, ancak istenirse light cyan ve light magenta renkleri de eklenebiliyor. Floresan pembe ve floresan sarı gibi iki özel renk, spor giyim için ideal. 2 x 4 renk yüklenebilen sistem sayesinde makine, bir boya poşeti bittiğinde otomatik olarak diğer poşete geçiyor. Böylece baskı yarıda kalmıyor.

Çeşitli yardımcı sistemler de baskının kalitesini ve sürekliliğini garanti altına almayı sağlıyor. Bazı bakım operasyonlarını makinenin kendisi yapıyor. Örneğin, Nozül Kontrol Ünitesi (NCU) sayesinde makine tıkalı nozülleri kontrol ediyor ve Mimaki’nin Nozül Kurtarma Sistemi sayesinde de tıkalı nozüllerin yerini otomatik olarak çalışanlarıyla değiştiriliyor. Böylece baskı kalitesinde bir değişme olmuyor. Öte yandan, baskı kafalarını temizleyen silgi (wiper) sistemi de otomatik olarak temizlenebiliyor. Tüm bu özellikler baskıda ve bakım sürecinde operatör yardımına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmak için tasarlanmış. Sizin tek yapmanız gereken kağıdı yerleştirmek, yazılımı çalıştırmak ve baskıyı yapmak!

TxLink3 RIP Yazılımı

TS300P-1800 gibi bir makine, eğer RIP programı sadece tekstil için geliştirildiyse maksimum verim sağlayabilir. Orijinal Ergosoft TxLink3 RIP yazılımı aynı zamanda çoklu renk yapılandırma yönetimine de sahip ve memnun edici renk profillerinin üretilmesini de sağlıyor. Yazılım, ayrıca renk kartelası da basarak uygun rengi eşleştirme imkanı da sunuyor. Üstelik bu değerli yazılım, makine ile birlikte ücretsiz veriliyor.

Daha fa zla faaliyet alanı

TS300P-1800, sahip olduğu geniş baskı alanı ile MIMAKI’nin yeni bir baskı makinesi konsepti yaratmasını sağladı ve böylece süblimasyon boya kullanan tüm iş alanlarına hitap etme imkanı sundu. RIP yazılımı da dahil olmak üzere makineyi aldığınızda, operasyon gözetimine çok az ihtiyaç duyan, günde 20 saat aktif baskı yapabilecek ve 80m2 maksimum hızda günde 2.300m2’ye varan baskı ya ulaşabileceğiniz bir makineye sahip olmuş oluyorsunuz. Makine birçok ince transfer kağıt ile kullanıma uygun. Oldukça uygun maliyetli orijinal boyalarla kullanıla n makine sayesinde aynı zamanda profesyonel bir üretim elde edeceksiniz. Üstelik floresan boyalar sayesinde de spor giyim, mayo, ayakkabı ve aksesuar gibi çok daha farklı alanlara hitap ederek iş potansiyelinizi artırmanız mümkün.

Makinenin diğer MIMAKI çözümlerinden en önemli farklı, bu makine ile başka hiçbir şeye ihtiyaç duyulmayacak olması. Tüm sistemler tek bir makinede buluşuyor: büyük dökme boya sistemi, ekstra kurutucu sistem, nozül kontrolü, ısıtıcı ve tekstil yazılımı… Bu makine tüm bunları kullanıcısına bir paket halinde sunuyor. Üstelik, endüstriyel makinelerin sunduğu çoğu özelliği sunmasına rağmen, endüstriyel makinelerin neredeyse dörtte bir fiyatına.