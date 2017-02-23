Mısır 7. Uluslararası Tekstil ve Tekstil Makineleri Fuarı

23-26 Şubat 2017 tarihlerinde Mısırın Başkenti Kahire’de Düzenlenen EGY Stitch and Tex Exhibition 7. Uluslararası Tekstil ve Tekstil Makineleri Fuarı başladı.

Fuarda Tekstil, dokuma, iplik eğirme, dikiş, işlemecilik, örgü, boyama, kuma ve apre makineleri ve aksesuarları gibi ürünlerin kullanıldığı Makinalar ve Ham madde satan firmalar yer alırken, sektörde faaliyet gösteren ithalatçı, toptancı, mühendis, ticaret odaları ve diğer hizmet sağlayıcı ve sektör çalışanlarına hitap etmektedir.

Fuarı Dergimiz adına Genel Yayın Müdürümüz Mehmet Yüksel takip etmektedir. Fuarın Basın bölümünde yayınımız ziyaretçiler ile buluşmaktadır.