Mısır Tekstil Sektörüne 1,2 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıyor

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun önemli pamuk üreticisi Mısır’da devletin tekstil sektörüne önemli yatırımlar yapacağı belirtilmektedir.

Ekim ayında yapılan açıklamaya göre devlet tekstil sektörünü geliştirmek için 21 milyar mısır poundu (EGP) yani 1,2 milyar dolar değerinde yatırım paketi hazırlamış bulunmaktadır.

Hazırlanan yatırım planına göre El-Mahalla kentinde 4 yeni tekstil fabrikası yapılacak ve mevcut fabrikaların da verimliliğini artırmak amacıyla yeni makineler alınacak. Aynı plana göre tekstil sektörü çalışanlarının eğitilmeleri de planlanmaktadır.

Yatırım planına göre El-Mahalla, Kafr el Dawar ve Delta kentlerinde kalitenin artırılması alanında uzmanlaşacak 3 ihracat merkezinin kurulması da planlanmaktadır.

Bilindiği gibi Mısır’da mevcut hazırgiyim ve tekstil ihracatının 4’e katlanmasını hedefleyen “2025 Stratejisi” uygulamadadır. “2025 Vizyonu Stratejisi” hazırgiyim ve tekstil sektörüne 17,5 milyar dolar yatırım çekmeyi ve 1 milyon istihdamı hedeflemektedir.