Mısır ve İtalyan Tekstil Makine Endüstrisinde, Teknoloji Alışverişi

“Mısır Pamuk Projesi” kapsamında, UNIDO (Birleşik Milletler Endüstriyel Gelişim Organizasyonu), ACIMIT (Italyan Tekstil Makineleri Üreticileri Birliği) ve Italyan Ticaret Ajansı iş birliğiyle, 25-26 Eylül tarihlerind, Mısır ve Italyan Tekstil Makineleri Endüstrisindeki teknolojik alışverişi konu alan “Mısır Tekstil Sektöründe Yenilik” isimli konfrans düzenlendi. Mısır pamuğu tekstil endüstrisini, sektörü ilerleten sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine yönelik olarak desteklemeyi amaçlayan bu girişim, UNIDO’nun Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile işbirliği içinde uyguladığı ve İtalyan Kalkınma ve İşbirliği Ajansı tarafından finanse edilen “Mısır Pamuk Projesi” nin bir parçası. Seminer, yerel tekstil endüstrisi ve İtalyan teknoloji mükemmelliği arasındaki diyalog ve teknoloji transferini desteklemeyi amaçlayan İtalyan tekstil makineleri üreticileri ve Mısır şirketleri arasındaki ortaklıkları teşvik etme amacıyla düzenlendi.

İtalyan üreticilerin güncel teknolojilerini sundukları “Tekstil sektöründe yenilik: Mısır için son trendler ve bakış açıları” adlı teknolojik seminer, yerel operatörler ile yapılan toplantıları ve bazı yerel tekstil şirketlerini ziyaret etme olanağı tanıdı. Girişime: Arioli, Brazzoli, Renk Servisi, Danitech, Fadis, Ferraro, Itema, Marzoli, Mesdan, Bayan Baskı Çözümleri, Reggiani Macchine, Rite, Savio, Ssm Giudici, Tonello ve Ugolini gibi toplamda 16 İtalyan firması katıldı.

“Bu tekstil makine endüstrisi için önemli bir fırsat,” diyerek ACIMIT başkanı Alessandro Zucchi, konferansı başlattı. Mısır Hükümeti son zamanlarda yerel tekstil endüstrisinin büyük ölçekli modernizasyon projesini sundu. 2019 ve 2021 yılları arasında yapılacak yatıramların değeri yaklaşık 1 milyar Euro civarında. İlk aşamada, bu bir takım tanınmış Italyan Tedarikçilerin makineleirini de etkileyecek. Zucchi sözlerine şu şekilde devam etti: ” Bu teknolojik sempozyumun, İtalyan tekstil makineleri üreticileri için zaten ilk Orta Doğu pazarı olan Ülkedeki varlığımızı güçlendirmesi amaçlanıyor.”

2018’de, Mısır’da İtalya’nın ihracatı, bir önceki yıla göre% 79 artarak 45 milyon avro değerinde bir artış kaydetti. Yıllar süren durgunluktan sonra Mısır tekstillerinin yatırımları nihayet ivme kazandı ve İtalyan üreticiler ortaya çıkan yeni iş fırsatlarından yararlanmaya başladılar.