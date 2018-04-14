Mouvent’ın çığır açan 8-renk dijital tekstil baskı makinesi, TX801, ITM 2018’in yıldızı olmaya aday

Mouvent, TX801’i – ustalıklı yeni dijital baskı makineleri – 14-17 Nisan’da, İstanbul Türkiye’de, ITM 2018 fuarında sergileyeceğini duyurdu .

Bu, firmanın çok yüksek baskı hızlarında, 2000dpi optik çözünürlüğe kadar tekstil üzerine en yüksek baskı kalitesinde üretim yapan 8-renk multi-pass dijital tekstil baskı makinesi TX801’i sergiledikleri ilk uluslararası fuarlardan biri olacak.

ITM – Uluslararası Tekstil, İplik, Örme, Dokuma, Boyama, Baskı, Apre ve Dokuma Makineleri, Yan sanayiler ve Kimyasallar Fuarı – dünyanın en prestijli tekstil teknolojisi fuarlarından biridir. 1000!in üzerinde tekstil teknolojisi üreten firma İstanbul’da son çözümlerini sunacak.

Her bir gün, şu saatlerde: 10:30, 11:30, 14:30, 16:30, Mouvent standında TX801’in 4 kez canlı gösterimleri olacak. Mouvent ekibi, tekstil endüstrisinde ileriye doğru gerçek bir sıçrama görmeniz için sizleri ITM 2018’de Salon 5, 509A nolu standına davet ediyor.

Mouvent İşletme Direktörü Reto Simmen `’’İstanbul’a gitmek ve yaratıcı dijital tekstil baskı teknolojmizi dünyayla paylaşmak bir ayrıcalıktır’’ dedi. “Şimdiye kadar bu makineyle ilgili aldığımız geri bildirimler, şu anda tam da pazarın ihtiyacının bu olduğunu gösteriyor; çok farklı yüzeylere, rekabetçi bir maliyetle baskı yapabilen yüksek güvenilirlikte bir endüstriyel dijital baskı makinesi. ITM’de canlı göstermek için sabırsızlanıyoruz.”

TX80, 8 renge kadar baskı yapar ve, tarayıcı tipinde bir makine olmasına rağmen, kaliteden ödün vermeden, verimliliği 200 m2/saat’e kadar yükselterek baskı işlerinin %50 kadarını tek geçişte tamamlayabilir. Bu verimlilik seviyelerine ulaşabilmek için TX801, Fujifilm’in Samba baskı kafaları entegre edilmiş MouventTM Cluster Teknolojisi’ne dayanan çok becerikli ve kompakt, tescilli bir baskı motoru geliştirmesi kullanır. Tek pasta 16 g/m2 boya vererek buna hız, hassasiyet ve ölçeklenebilirlik eşlik eder. Ve MouventTM Cluster Teknolojisi sayesinde, TX801 2000dpi optik çözünürlükte baskı yaparak bitmiş üründe en yüksek baskı kalitelerinde sonuç alır. Makine 400mm top çapına kadar olan maksimum 1820mm kumaş eninde örgü, dokuma ve nonwoven tekstiller üzerinde işleyebilir.

“Türkiye tekstil endüstrisinin uzun ve zengin bir tarihi var, ve en son yeniliklerimizi bu güzel ülkede sunmak bir zevk olacak” diyor Ghislain Segard, Mouvent’ta Tekstil Makineleri Pazarlama ve Satış Müdürü. “Firma olarak kısa zamanda çok uzun bir yol katettik, ve ITM Istanbul bu yolculukta çok anlamlı başka bir dönüm noktasını temsil ediyor. TX801’in bu etkinlikte bir sansasyon yaratacağına eminiz.”

Geniş bir tekstil materyalleri yelpazesine, kısa ve orta ölçekli üretimde, canlı, renkli, yüksek kalitede, uygun maliyetli baskı yapması yanı sıra , TX801 çok dayanıklı, kompakt ve ulaşılabilir bir baskı makinesidir.

“TX801’in baskı kalitesi rakipsiz, ve ITM’deki Mouvent standının ziyaretçileri buna kendi gözleriyle şahit olacaklar,” diyor Cenk Elkatip, Mouvent’ın Türkiye Bölge Satış Müdürü. “Buna ek olarak, belli başlı dijital baskı makineleriyle mukayese edildiğinde çok rekabetçi olan metrekare başına baskı fiyatını da öğrenebilirler, ki bu teklifi bu kadar cazip kılan da kalite ve uygun maliyetin kombine edilmiş olmasıdır.