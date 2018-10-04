Odin Reklam Lightbox Üretiminde Bir Başarı Hikâyesi Yazıyor

Odin Reklam, One Lightbox markası ile yurtiçi ve yurtdışında Lightbox üretiminde liderliğini sürdürüyor. Firma, yakın zamanda parkuruna eklediği Handtop HT3200 UV baskı makinesi ile ışıklı kutu üretimlerinde kalite standardını sürdürerek sektördeki uzmanlığı daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

1987 yılında İstanbul Kartal’da Mustafa Arslan tarafından 18 m2’lik bir dükkânda faaliyete geçen “Odin Copy Center”, bugün İstanbul’un en önemli ticaret noktalarında 3 şube ve 50 personel ile hizmet veriyor. Üç şubesiyle dijital baskı, reklam, tabela, outdoor, indoor, etiketleme, display ürünler, dijital arşivleme, yayıncılık ve kopyalama alanlarında profesyonellerin çözüm ortağı olmaya devam ediyor. 2010 yılında yurtdışına ihracata başlayan Odin, Türkiye’deki üretim merkezlerini büyüterek kapasitesini ve kalitesini arttırmış, dünyanın birçok ülkesi ile ticarete başlamıştır.

2006 yılında Mustafa Arslan’ın oğlu Dolunay Arslan tarafından kurulan “Odin Reklam” ise, tek bir dijital baskı makinesi ile yola çıkarak reklam sektörüne adım atıyor. Üniversiteden mezun olur olmaz mesleğe başlayan Dolunay Arslan, Odin bünyesinde dijital baskı işlerini yürütürken 2006 yılında kurduğu Odin Reklam ile hem tabela hem de dijital baskı sektörüne hizmet vermeye başlıyor.

Kurulduğu günden itibaren en yeni teknolojiyi kullanarak ve hizmet alanını sürekli büyüterek profesyonel hizmet sunan Odin Reklam, bugün 30 çalışanı, tam donanımlı makine parkuru ve üretim atölyesi ile hizmet vermeye devam ediyor. Bugün CNC, lazer kesim ve ahşap işleme makinelerinin yer aldığı üretim atölyesi, UV, lateks bas ve kes ile eko-solvent baskı makinelerinin yer aldığı dijital baskı atölyesi ve geniş montaj ekibi ile Türkiye çapında yaklaşık 300 zincir mağazanın üretimlerini kendi bünyesinde yapan Odin Reklam, kurumsal şirketlerin yanı sıra reklam üreticilerinin de üretimlerini kendi bünyesinde yapıyor.

Avrupa’nın dört bir yanına Lightbox ihracatı

2010 yılında ihracata başlayan firma, bugün Avrupa’nın hemen hemen tüm şehirlerine Lightbox üretim ve montajın gerçekleştiriyor. Ağırlıklı olarak alüminyum çerçeve, ışıklı pano ve tekstil Lightbox üretimine yoğunlaşan Odin Reklam, Avrupa pazarında One Lightbox markasıyla isim kazanmış durumda. FESPA, Euroshop ve Viscom gibi Avrupa’nın lider fuarlarına katılarak One Lightbox markasını yaygınlaştırmaya devam eden firma, fuarlarda oldukça beğeni topluyor.

Şu anda da hem yurtiçi hem yurtdışı pazarda kurumsal şirketlerin ve global markaların reklam üretimlerini yapan Odin Reklam, bilhassa Lightbox ürünlerde uzmanlığını günden güne artırıyor. Alman Devlet Demiryolları, Dublin Havalimanı, Londra Heathrow Havalimanı ve Türk Havayolları dahil pek çok uluslararası kurumun Lightbox üretimlerini yapan Odin Reklam, yurtiçi ve yurtdışında pek çok hazır giyim ve spor giyim markasının mağaza uygulamalarını da hayata geçiriyor.

Lightbox üretimindeki uzmanlığını işin teknik kısmındaki hakimiyetlerinden ve bilgi birikiminden aldıklarını ifade eden Dolunay Arslan şunları söylüyor: “Lightbox konusunda son yıllarda uzmanlığımızı artırmış durumdayız. Hem birçok kendi profilimiz var hem de bu işin teknik kısmını çok iyi çözdük. Çok kaliteli malzeme kullanıyoruz. Ucuz ve markasız malzeme kullanmıyoruz. Bu yüzden de bizim yaptığımız ürünler yıllarca çok sağlıklı şekilde çalışabiliyor. Şu anda 5 senedir hiç söndürmeden ve hiçbir arıza yaşanmadan çalışan Lightbox ürünlerimiz mevcut.”

Lightbox üretiminde bilgi birikimi en önemli bileşen

İyi bir Lightbox üretiminde en önemli bileşenin bilgi birikimi ve tecrübe olduğunu dile getiren Arslan sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Buradaki en büyük bileşen bilgi birikimi. Hangi LED’i kullanmanız gerektiğinden tutun hangi trafoyu kullanmanız, tesisatı nasıl yapmanız ve bastığınız kumaşın ışık yandığında renklerin en doğru şekilde verebilmesi için boyayı nasıl kullanmanız gerektiğine kadar tüm ince detaylar konusunda donanımlı olmanız gerekir. Örneğin, en iyi LED’e ya da trafoya sahip olabilirsiniz, ama düzgün bir tesisat yapmadığınız ya da doğru ürüne doğru malzemeyi kullanmadığınız noktada zaten yaptığınız ürün bir işe yaramayacaktır. Odin Reklam’ın başarısının arkasında da kullandığımız malzemeyi çok iyi tanımamız kadar, tüm üretim süreçlerine hakim olmamız ve bu konuda uzun yıllara dayanan bilgi birikimimiz yatıyor.

“Handtop Lightbox üretiminde isim yapmış bir marka”

Sadece Türkiye’de değil, yurtdışından da birçok firmanın Lightbox üretimini yapan Odin Reklam, baskılarında en yüksek kaliteyi ve standart üretimi hedefledikleri için Handtop UV baskı makinesi ile üretim yapmaya başlıyor. PİMMS Group aracılığıyla parkuruna kattıkları Handtop HT3200 UV baskı makinesi sayesinde tüm Lightbox üretimlerini bu makine ile hayata geçirdiklerini dile getiren Dolunay Arslan makinenin kendilerine sunduğu kaliteden de oldukça memnun: “Işıklı kumaşlarımızın baskısı için makine arayışına girdiğimizde, kumaş konusunda en iyi çözümü alabileceğimiz makinenin Handtop olduğunu gördük. Makinenin kumaş baskısında çok iyi olduğuna dair piyasadan duyumlar almıştık. Satın almadan önce yaptığımız testlerde de makinenin bu ismi hak ettiğini gördük. Daha sonra da bu kararımızda yanılmadık. Makine, hem kalitesi, hem baskı hızı açısından bize çok tatmin edici bir performans sunuyor.”

Daha önce lateks baskı makinesi ile kumaş baskılarını yaptıklarını ifade eden Arslan, Handtop UV baskı ile standart kaliteyi yakaladıklarını dile getiriyor: “Handtop bize beklentimizi karşılayan bir baskı kalitesi sunduğu kadar, müşteri cephesinde de beğenilerin artmasını sağladı. Handtop ile renklerde ve kalitede yakaladığımız standart sonuçlar, artan baskı hızı ve baskı sonrası çok hızlı bir şekilde kesim ve dikim işlerinin yapılabiliyor olması hem çalıştığımız reklamcıların hem de müşterilerimizin memnuniyetini artırmış durumda.”

“Fiyat ve kalite noktasında diğer markalarla karşılaştırdığımızda Handtop’ın daha iyi bir marka olduğunu gördük. Bizim burada birinci hedefimiz makinenin fiyatından ziyade makineden alacağımız kaliteydi. Bizim için en önemli konu kalite, çünkü ışıklı kumaşlar baskıdaki en ufak hatayı gösterir. Bu noktada Handtop’ın en iyi çözüm olacağına karar verdik.”

PİMMS Group Endüstriyel Makine Grubu Genel Müdürü Ekrem İşçimenler de Odin Reklam’ın giderek yükselen başarısından ve PİMMS Group olarak bu başarıya katkı sunabiliyor olmaktan gurur duyduklarını söylüyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor: Odin Reklam’ı 15 yıldır tanıyan biri olarak, kendilerinin Türkiye pazarına verdikleri hizmetin takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Odin Reklam, Türkiye’nin kurumsallaşmış ve ihracata çalışan, Lightbox ürünler konusunda dünyada en yüksek kalitede üretim yapan bir firma. Bu çok önemli bir başarı olduğu kadar, herkesin ulaşabileceği bir seviye değil. Lightbox üretiminde en büyük değer, bilgidir ve bu bilgi, Odin Reklam çatısı altında mevcut. Firmanın bugün geldiği noktanın ve tüm sahip olduğu uzmanlığın bir başarı hikayesine dönüşmesinin nedeni de bu bilgi birikimi.

Odin Reklam, kurulduğu günden bu yana adım adım standardını ve kalitesini oluşturdu; Türkiye’de ihracat yapan ve Türkiye’ye döviz getiren bir firma haline geldi. Avrupa ve Amerika’daki global firmalara hizmet ve ürün vermek standart kaliteyi, sürdürülebilir üretimi ve yüksek müşteri memnuniyetini gerektirir. Odin Reklam da sahip olduğu bu nitelikler ile zaten başarısının uzun yıllar devam etmesini garanti ediyor. Biz de PİMMS Group olarak bu başarıya sunduğumuz katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Handtop UV baskı makinesinin kendilerine daha büyük başarı getirmesini temenni ediyoruz.”