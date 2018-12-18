Özbek Kimya Olarak “Bir Dünya Markası Olmak”

Hedefimiz “Doğru ve Güvenilir Ürünleri ile Müşterisini Yanıltmayan Bir Dünya Markası Olmak’’diye açıklamalarda bulunan Özbek Kimya Genel Müdürü Erkut Özbek ile firmalarını ve kimya sektörünü konuştuk.

Sektörel çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Yaklaşık on yıllık bir firmayız. On senedir de Hintli Jackson adında bir firmanın Türkiye ve Özbekistan’daki distribütörüyüz. O firmanın reaktif baskı barı, reaktif düz barı, direk barlarının Türkiye’deki mümessiliyiz. Hem Türkiye iç piyasasına hem de Özbekistan’a (Biraz Bangladeş ve kriz olmadığı zamanlarda İran’a) ihracatlarımız var. İhracatta ve iç piyasada şu anda %50’ye %50 gibi bir dengeyi yakalamış durumdayız. İhracat bu noktada çok önemli. Çünkü ithalatla ilgili kur kaynaklı problemlerin çözümü ihracattan geçiyor. Basit bir hesapla örneklendirmek gerekirse; 1 milyon dolarlık yurt dışı alımına karşılık 1 milyon dolar ihracat yaparsanız dengeyi kurmuş olursunuz ve kur farkından etkilenmezsiniz. İç piyasada vade farkı yeseniz bile kur ile ilgili problem yaşamazsınız.

Dünya genelinde tekstil bakımından ülkemizdeki firmaları ve ürünleri nasıl görüyorsunuz?

Tekstilde çok büyük bir bilgi birikimimiz var. Yurt dışında birçok ülke tekstil konusunda bilgisiz. Onlar sadece ucuz oldukları için ürün yapıyorlar. Şu anki ortam ülkemizde -faizler haricinde- son derce uygun.

Önümüzdeki yıllar için yeni projeleriniz var mı?

Dünya üzerinde daha isim yapmış bir firma olmak istiyoruz. Türkiye’de de ciddi bir markalaşma üzerine hedefler belirledik ve yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Kısacası bizim hedefimiz; “Global dünyada doğru ve güvenilir ürünleri ile müşterisini yanıltmayan bir firma olarak markalaşmak.”

Yurt dışındaki çalışmalarınızı nasıl yönetiyorsunuz?

Bu dönemde İngiltere’de bir ofis açıyoruz. Globalleşen dünyayı bazı kesimler gibi sadece dışarıya satış olarak görmüyoruz. Biz şirketin belli ayaklarının belli ülkelere basmasını ve oralarda yer tutmayı istiyoruz. Bunun dışında bizim Mısır’da, Özbekistan’da, Bangladeş’te ve Fas’ta kendi yerlerimiz var.Bunları gelişmiş ülkelerde de yaydığınızda artık doğru yapıyı oluşturmuş sayılıyorsunuz.