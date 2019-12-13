PCMC ‘Omnia Embosser Laminatör’ü Duyurdu

Yeni Tasarım Güvenliği Artırıyor ve PCMC’nin Omnia Embosser-Laminator İyileştirilmiş Pivot Kolunda Geçiş Zamanını Azaltıyor

Barry-Wehmiller’in bir parçası olan Kağıt Dönüştürme Makinesi Şirketi (PCMC), Omnia embosser-laminator üzerindeki yeniden tasarlanmış pivot kolunun değiştirme süresini önemli ölçüde azalttığını ve tepegöz silindiri sökme işlemindeki doğal riskleri azalttığını açıkladı.

Pivot kolunun şekli değiştiğinden, operatörler, alt kauçuk kabartma silindirini raylar üzerinde dışarıya çıkarabilirler; bu, kabartma silindirinin, sökme sırasında, askıya alma ve askıya ihtiyaç duyulmadan, dikey olarak kaldırılabildiği bir montaj çıkarma konumuna getirebilir. Bu geliştirilmiş tasarım, rulo çıkarma işlemi sırasında yaralanma veya hasar riskini azaltır ve ayrıca değişim sırasında gereken süreyi azaltır.

PCMC Tissue Satış Direktörü Jason Hilsberg, “Rulo değiştirme sürecinde saatlerce tasarruf sağlayacak” dedi. “PCMC, her zaman makinelerimizin müşterilerimiz için yeteneklerini ve özelliklerini geliştirmek ve daha özel olarak operatörlerin deneyimini geliştirmek için çalışıyor. Bu yeni tasarımın sunduğu değişim süresinin azalması, doku işlemlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için daha verimli bir işlem ortaya çıkarmakta. Müşterilerimiz için ve nihayetinde onların müşterileri için bir kazanç sağlıyor ”diyerek sözlerine ekledi.