Pigment Reklam UV ve Eko Solvent Baskı Gücünü FESPA Eurasia 2019’da Gösterecek

UV ve eko solvent çözümleri ile FESPA Eurasia 2019 fuarına katılacak olan Pigment Reklam, yatırım ve üretim maliyeti açısından oldukça avantajlı çözümleriyle ziyaretçileri standında ağırlayacak.

Dijital baskı sektörünün güvenilir teknoloji partneri Pigment Reklam, 5-8 Aralık tarihleri arasında FESPA Eurasia 2019 fuarında UV ve eko solvent baskı makinelerini ve yeni çözümlerini sergileyecek. IFM’de gerçekleşecek olan Avrasya’nın en önemli baskı ve endüstriyel reklam fuarında Pigment Reklam’ın Salon 10’daki B50 numaralı standında Plamac markasına ait gelişmiş baskı çözümleri öne çıkacak. FESPA Eurasia 2019 ziyaretçileri fuarda Morpho 2513, MU6090, Pegasus 3200 ve LJ 320SG baskı makinelerini yakından görerek inceleyebilecek.

Dijital baskı ve reklamcılık endüstrisinde artan maliyetler ve farklılaşan müşteri talepleri nedeniyle daha esnek çözümlerin ilgi çektiğini söyleyen Pigment Reklam firma sahibi Serkan Çağlıyan, Pigment Reklam olarak müşterilerin bu taleplerini dikkate aldıklarını vurguladı. Çağlıyan; “FESPA Eurasia fuarında Plamac markamıza ait ve farklı uygulama amaçları için geliştirilmiş baskı makinelerini sergileyeceğiz. Bu çözümlerimizin yüksek hız ve yüksek kaliteyi birlikte sunduğunu, güvenilir ve stabil bir çalışma performansına sahip olduğunu göstereceğiz” dedi.

FESPA Eurasia fuarına her yıl katıldıklarını hatırlatan Çağlıyan, fuarın bölgedeki üreticiler ve profesyonellerle buluşmak için önemli bir platform olduğunu kaydetti. Çağlıyan sözlerini şöyle sürdürdü; “Fuarda, gerçek anlamda profesyonel hizmete ihtiyacı olan ve endüstriyel çözüm arayanlarla bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Stant konseptimizi de buna göre oluşturduk. Makinelerimiz ziyaretçilerin tümüyle görüş alanında yer alacak ve en ufak detaylarına kadar çalışırken görülebilecek. Yatırım ve üretim avantajını birleştiren bu çözümlerimizin avantajlarını anlatacağız. Uzman ekibimiz ziyaretçilerimizin hem makineler hem de uygulamalar konusundaki tüm sorularına tam ve kapsamlı yanıtlar vermek için hazır olacak.”

Fuarların iş hacmi oluşturmada geçmişe göre daha zayıf bir güce ulaşabildiğini ifade eden Çağlıyan, buna karşın mevcut ve potansiyel müşterilerle buluşmak, yatırımlar hakkında konuşulmak için hala vazgeçilmez olduklarını söyledi. Çağlıyan; “UV baskı konusunda Türk baskı endüstrisinin en önemli tedarikçileri arasında yer alıyoruz. Bu sonbahar aylarında ürün gamımıza promosyon/hediyelik eşya ve numune baskısı için yeni UV modelimizi de ekledik. FESPA Eurasia 2019’da sadece Türk baskı endüstrisinden değil Avrasya ve Arap ülkelerinden gelen yatırımcılarla da buluşmayı hedefliyoruz. Ürün gamımız ve teknik ekibimiz ile büyüme sürecinde yeni dönem planlarımızı yaptık. 2020 bu anlamda bizler için önemli bir yıl olacak” diye konuştu.

Geniş format baskı ve promosyon baskı için komple çözüm

Türk baskı endüstrisine sunulduğundan bu yana önemli satış rakamlarına ulaşan Morpho 2513 UV flatbed baskı makinesi, yüksek hassasiyete sahip platform yapısı ile güvenilir prosesi garanti ediyor. 250 x 130 cm baskı boyutuna sahip olan model, 4 ila 9 endüstriyel Ricoh Gen5 baskı kafası ile donatılmış bulunuyor.

7 ila 21 pikolitre arasındaki damlacık boyutu ile fotoğraf kalitesinde(1200 dpi) baskı gerçekleştiren Morpho 2513, 3 çeşit özel vernik uygulaması ve üç katmanlı baskı kapasitesine sahip. CMYK + Lc + Lm + Beyaz/Vernik baskı gücü, akrilik, ahşap, cam, seramik, metal, deri, PVC, endüstriyel film vb. birçok farklı medya üzerinde kaliteli sonuç oluşturuyor.

Pigment Reklam’ın Türk baskı endüstrisine getirdiği son yenilik MU6090 akıllı UV Flatbed baskı makinesi promosyon ve hediyelik eşya işindeki profesyonellerin aradığı özelliklere sahip. Numune baskı taleplerine de yanıt veren MU6090, 60 – 90 cm baskı boyutu ile onlarca farklı ürün için kişiselleştirme talepleri karşılanıyor.

CMYK Lc + Lm + W + V baskıları gerçekleştiren model, yükselip alçalan platform yapısıyla 1200 dpi’e kadar çözünürlükte baskılar üretiyor. PVC, akrilik, karo, cam, metal, cep telefonu kılıfı, karton kutu ve şişe benzeri onlarca malzeme MU6090 ile kişiselleştirilmiş ürünlere dönüşebiliyor.

Reklamcılık endüstrisinde roll to roll iş ağırlığı oldukça fazladır. Pegasus 3200 LED UV Roll to Roll baskı makinesi gerçek anlamda endüstriyel gücü temsil ediyor. 4 ila 9 adet Ricoh Gen5 endüstriyel baskı kafası ile 1200 dpi’e kadar baskı çözünürlüğü sunan Pegasus 3200, 7 ila 21 pikolitre arasındaki grayscale baskı teknolojisi ile donatıldı. Standart CMYK + Lc + Lm + Beyaz + Vernik gücüne sahip olan baskı makinesi, saatte 86 metrekare üretim gücü sunuyor.

Pigment Reklam standında sergilenecek olan Starfire LJ 320SG roll to roll eko solvent baskı makinesi ise 3.2m genişliği ile açık hava başta olmak üzere birçok uygulama için idealdir. 2 ila 4 Starfire baskı kafası ile donatılmış olan model, solvent, eko solvent ve mild-solvent boya türleriyle çalışabiliyor. 5 lt’lik boya kartuşlarıyla yüklenen Starfire LJ 320SG, güçlü ısıtma ve kurutma sistemi ve platform yapısıyla kolay ve hızlı işlem sağlıyor. Ayrıca bağımsız mürekkep temizleme sistemi, hem bakım dostu hem de mürekkep israfını ortadan kaldırıyor.

FESPA Eurasia 2019’da Pigment Reklam standında sergilenecek olan Plamac çözümlerinin yanı sıra, firmanın dünyaca ünlü swissQprint modelleri ve diğer çözümleri hakkında da detaylı bilgiler verilecek. Pigment Reklam yatırım avantajı sunan çözümleri için ziyaretçileri Salon 10 B50’deki standına davet ediyor.

Pigment Reklam

Reklam sektöründe 10 yıllık deneyimin verdiği güçle 2010 yılında kurulan Pigment Reklam, sektörün talep ettiği yüksek teknoloji ürünleri ve reklam malzemeleri satış ve pazarlamasını gerçekleştiriyor. swissQprint, Plamac ve WIT-COLOR UV dijital ve solvent baskı makinalarının yanı sıra, baskı kafaları, boya, yedek parça, sarf malzemesi ve 2. el makine satışı hizmeti veren Pigment Reklam, güçlü bir teknik servise sahip. Pigment Reklam kesim teknolojilerinin güçlü markası bullmer’in grafik segmenti distribütörlüğünü de yürütüyor.

Yurt dışında eğitim görmüş uzman kadrosu ile; Vutek, HP Scitex, Gandi JetI AGFA, DGI, Seiko, OCE, Durst, Virtu ve Infınıty gibi küresel markalara teknik servis hizmeti sunan Pigment Reklam, Spectra, Xaar, Konica, Epson ve Seiko kafalar için sertifikalı mürekkep satışı ve her türlü yedek parça tedariği sağlıyor. Firma aynı zamanda, Türkiye’de genelde göz ardı edilen baskıda doğru renklerin alınması konusunda ICC Profil yapımı ile birlikte PANTONE kodunu alabilmeye imkan tanıyor. Genç ve yenilikçi bir vizyona sahip olan Pigment Reklam, operatör ve halk sağlığı için ciddi önem taşıyan ürünlerini piyasaya sunuyor.