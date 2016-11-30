PİMMS Group Ve Mimaki’den FESPA Eurasia’ya Ortak Katılım

8-11 tarihleri arasında CNR Expo’da düzenlenecek FESPA Eurasia Fuarı’nda bu yıl PİMMS Group ve Mimaki Eurasia birlikte katılım gösterecek. PİMMS Group tekstil bayileri AIT, Digimania, PSC Tekstil ve Karya Tekstil’in de kendi stantlarıyla yer alacağı fuarda, Mimaki yine en son teknolojileriyle fuarda olacak.

PİMMS Group ve Mimaki, reklam, endüstriyel ve tekstil pazarlarına yönelik baskı makineleriyle 8-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek FESPA Eurasia Fuarı’na ortak katılım gösterecek. PİMMS Group-Mimaki standı, geniş ürün yelpazesi ve uygulama çeşitliliğine odaklanan bir tema çerçevesinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Reklam ve tekstil baskı makinelerini ayrı ayrı sergileyeceği iki ayrı stant ile fuara katılan PİMMS Group-MIMAKI, tekstil standında ayrıca Mimaki-La Meccanica firması ile ortak üretilen Tiger-1800B yüksek hızlı geniş format direkt tekstil makinesini tanıtacak. Stantlarda, süblimasyon transfer baskı, UV LED baskı, baskes ve plotter kesim makineleri fuar boyunca çalışır halde sergilenecek. Ziyaretçiler hem numune baskılarını yakından inceleyebilecek hem de fuar kampanyalarından faydalanabilecek.

Mimaki UV LED baskıda liderliğini bir kez daha gösterecek

UV LED baskı segmentinde rulo ve flatbed baskıda sunduğu çok çeşitli makine seçeneklerini fuarda sergileyecek olan Mimaki, farklı yelpazedeki malzemeler üzerine baskı yapmak, karlılıklarını artırmak ve işlerini geliştirmek isteyenler için farklı taleplere yanıt verecek. Piyasaya sunulduğu ilk günden bu yana UV LED rulo baskıda birinciliğini ispatlayan Mimaki SIJ-320UV LED baskı makinesi, ısıya duyarlı malzemeler üzerinde dahi yüksek kaliteli baskı kapasitesini ortaya koyacak. Özellikle tavan gergi malzemesine üzerine baskıda sektör lideri olan makine, çok çeşitli tekstil kumaşlarına da baskı yapabilme özelliği ile ev tekstili, iç mekan dekorasyon ve reklam sektörleri için ideal bir makinedir.

UV LED flatbed baskı grubunda ise Mimaki’nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü ve Sign İstanbul Fuarı’nda ilk defa Türkiye pazarına tanıtılan, UJF3042 ve UJF6042 modellerinin yeni serileri UJF3042MkII ve UJF6042MkII baskı makineleri sergilenecek. Ayrıca UJF7151 plus UV LED flatbed baskı makinesi de ziyaretçilere farklı nesnelere baskı yaparken sergilenecek. UJF-7151 plus, ayrıca yüzde 500 esneme kapasitesine sahip LUS350 süper esnek boya ile baskı yapılan malzemeye vakum ile şekil verebilir.

Masaüstü flatbed baskı makinesi segmentinde yer alan bu makineler, birbirinden farklı nesneler üzerine baskı yapmak isteyen ve ürünlerini kişiselleştirerek katma değer yaratmak isteyenler için ideal. Makineler şişe, cam, bardak, USB, kalem, kutu, ajanda, telefon kılıfı, magnet gibi aklınıza gelebilecek çok çeşitli sert ve esnek yüzeyler üzerine baskı yapabilmektedir. Geniş format UV LED flatbed baskı grubunda ise Mimaki JFX200-2513 baskı makinesi her fuarda olduğu gibi FESPA Eurasia’da da sektörün yoğun rağbet göstereceği bir model olarak stantta yerini alacak.

FESPA Eurasia’da PİMMS Group-Mimaki standında ayrıca CJV300 baskes modeli de çalışır vaziyette ziyaretçilere tanıtılacak. Mimaki JV150 modeli 107cm’lik ebadı ve JV300 de 160cm’lik ebadı ile süblimasyon transfer baskıda farkını ortaya koyacak. Mimaki’nin flatbed plotter makinesi CFL-605RT ise UJF6042 modelinin yaptığı baskıların ardından, ambalaj tasarımcıları için ideal kesim özelliklerini sergileyecek.

Mimaki’den transfer baskıda büyük değişim kampanyası

Tekstil baskı makineleri arasında fuarda ses getirecek ürünlerden biri TS300P-1800 transfer baskı makinesi. Makine için yılbaşına kadar sürecek kampanya, şu anda firmaların halihazırda kullanmakta oldukları ve eskiyen transfer baskı makinelerini daha cazip koşullarda Mimaki transfer makinesi ile yenilemeyi amaçlıyor. Mimaki TS300P-1800 transfer baskı makinesi için bir değişim kampanyası olacak. Bu kapsamda, son kullanıcının mevcut makinesi, hangi marka olursa olsun değerinde alınıyor ve yerine Mimaki TS300P-1800 makinesi veriliyor. Üstelik bu kampanya kafalar dahil 2 yıl tam garantiyi de kapsıyor.

Mimaki’den yeni bir ürün daha: Blanketli direkt tekstil baskı makinesi

Fuarda ilk defa tanıtımı yapılacak olan blanketli Tx300P-1800B direkt tekstil baskı makinesi de PİMMS Group-Mimaki standında sergilenecek. Yeni makine, çok farklı çeşitlilikteki doğal ve suni tekstil malzemeler üzerine doğrudan baskı yapmak için geliştirilmiş olup özellikle esnek ve ince malzemeler için çok iyi sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Makine, moda, hazır giyim ve ev tekstil ürünleri için idealdir. 194cm’lik baskı alanına sahip ve saatte 50m2 baskı yapabilen makine, süblimasyon, dispers, reaktif, asit ve tekstil boyalar ile uyumludur. Yeni makine, Türkiye’de Ocak 2016 sonrası satışa sunulacak.

PİMMS Group Genel Müdürü Selçuk Aygüler, FESPA Eurasia’ya kurulduğu ilk günden bu yanda destek verdiklerini söyledi ve ARED ile ortaklaşa yapılan bu organizasyonunun önemini vurguladı: “FESPA Eurasia, özellikle dijital tekstil baskıcılığına yoğunlaşmasıyla Mimaki markası için oldukça önemli bir platform. Biz de bu yıl hem tekstil hem de reklam sektörlerine yönelik olarak gruplandırdığımız ürünleri iki ayrı stantta tanıtacağız. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı katılımcı ve ziyaretçi profili ile sektörde ses getiren FESPA Eurasia, pazardaki Mimaki liderliğini sağlamlaştırmamızda ve daha geniş bir kitleye ulaşmamızda bize yardımcı oluyor.”

2016 yılıdaki ekonomik ve siyasal duruma rağmen sektörün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini dile getiren Aygüler, şunları söyledi: “Bu yıl, her ne olursa olsun içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemlerden büyüyerek çıkabileceğimizi gördük. Mimaki’nin lider teknolojisi ve düşük maliyetli üretim sayesinde sunduğu yüksek kar potansiyeli ile kullanıcılarımız işlerini geliştirmeye ve karlılıklarını maksimize etmeye devam ettiler. Mimaki kullanıcıları bu süreçte yeni iş olanaklarının kapısını açtı ve daha katma değerli üretimler ortaya koyarak büyüme gösterdiler. 2016’nın bu son etkinliğinde de kullanıcılarımıza ve potansiyel müşterilerimize Mimaki’nin kendilerine sunabileceği bu yeni fırsatları aktaracağız. Böylelikle 2017’nin çok daha verimli geçeceğine inanıyorum.”

Selçuk Aygüler, son olarak şunları söyledi: “Reklam, endüstriyel ve tekstil sektörlerine sunacağımız ürünlerimizle, FESPA Eurasia Fuarı’nı ziyaret edecek tüm sektör mensuplarına farklılık yaratabilecekleri üretimlerimizi ve uygulama çeşitliliğimizi sunmayı planlıyoruz. Sürpriz kampanyalarımızın da olacağı fuarda, yeni yatırım yapmak ve işlerini geliştirmek isteyen ziyaretçilerimizi bayilerimizin ve PİMMS Group-MIMAKI stantlarına bekliyoruz.”