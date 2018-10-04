POWERJET DIGITAL INKS Sert ve Esnek Zeminlere Baskı Boyası Sağlıyor

Powerjet Dijital Baskı Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti. ile yaptığımız söyleşide; DuPont Pamuğa pigment tekstil boyaları, Amerikan ve İtalyan Tekstil Boyaları ile tüm Pamuk ve Polyester Tekstil ürünlerine, T-Shirt, Jean ve her türlü kumaşa metraj baskı ( Ev tekstili ve Moda ) için en elverişli, kaliteli ve ekonomik boyaların ithalat ve satışını aracısız yaparak Türkiye ve Yurt dışı piyasalarına sunmaktadır.

Sert ve Esnek tüm promosyon malzemeleri ile Endüstriyel gerçek Üretim ve üretim bandında arma, logo, barkod baskı, her seferinde ürün üzerinde değişen numara baskıları ve benzeri ihtiyaçlarınız için UV ile Hybrid boyaların ithalat ve satışını aracısız yaparak Türkiye ve Yurt dışı piyasalarına sunmaktadır.

Boya ihtiyacınız olduğunda; “ çeşit ve bilgi, tecrübe zenginliğimizden faydalanmadan karar verip boya satın almayın “ diyorlar.