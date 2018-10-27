Pro-ser Laboratuvar Malzemeleri İnterdye & Textile Printing Eurasia 2018 fuarına katıldı

25 – 27 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 4 Uluslararası Boyarmadde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı: Interdye & Textile Printing Eurasia 2018 fuarında yer aldı.

1998 yılında kurulan PRO-SER LTD.ŞTİ. ISO 9001–2000 kalite standartlarında Laboratuvar Test Ekipmanları ve Kalite Kontrol Test Cihazları imalatı yapmaktadır.

Bunun yanı sıra teknik servis ve sarf malzemeleri konusunda da kalite ve güvenilir bir iş ahlakıyla her zaman tedarikçilerinin yanında olmaya gayret etmektedir.

Firmanın ayrıca Fransa’da satış ve teknik destek amaçlı kendisine ofisi bulunmaktadır.