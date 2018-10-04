PRO-SER LTD Tanıtım

1998 yılında kurulmuş olan PRO-SER LTD. birçok standartta test cihazları ve yardımcı test ekipmanları üretmektedir.

Tecrübeli teknik servis kadrosu ile satış sonrası da değerli müşterilerine hizmet vermektedir.

Standart test ekipmanlarının yanı sıra gelişen yeni sektörler ve yeni projeler için de cihaz üretme kabiliyetine sahip olan PRO-SER LTD. birçok uluslararası araştırma geliştirme laboratuvarlarının, üniversitelerin ve sanayicilerimizin çözüm ortağı olmuştur. Başta TÜBİTAK olmak üzere birçok uluslararası kurum ile birlikte AR-GE projesi gerçekleştirmektedir.

Kuruluşumuzdan bu yana firmamıza göstermiş oldukları güvenden dolayı her zaman yanımızda olan değerli partnerlerimize ve müşterilerimize tekrar teşekkürlerimizi sunarız.