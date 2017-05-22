Prodigital Her Sektöre Dijital Baskı Çözümleri Sunuyor

Tekstil, Sign ve Endüstriyel alanlarda makine kurulumu, makine servis ve eğitimi, makinaların kullanıldığı boya ve diğer malzemelerin satışını gerçekleştirmektedir.

Prodigital tekstil sektörünün her alanında dijital baskı makinaları, baskı öncesi ve baskı sonrası kullanılan başlangıç ve sonlandırma makinaları dijital baskı boyaları, dijital baskı tekstil programları,baskıda kullanılan kağıt,kumaş,flok gibi malzemelerin satışını gerçekleştiriyor.

Prodigital ürünlerini tanıtmak üzere yıl içinde 15-20 fuara katılmaktadır. Çalışmış olduğu sektörler ilgili dünyada düzenlenen fuarlara ziyaretçi olarak takip etmektedir.

Ev tekstili ve kumaş baskı sektörüne Mutoh,Gongzheng, Protexjet gibi dünya markası makinalar ve bu makinalara ait Apre makinası,fikse makinası,transfer makinası gibi ek sistemlerle müşterilere hizmet veriliyor.Özellikle ev tekstilinde geniş abat makinalar kullanılmaktadır.

1.Mutoh;

Mutoh Vj 1938TX; Pamuklu Kumaş Pigment Baskı Makinası 190cm baskı alanı, 40 m2/s Baskı Hızı,2 Adet Epson DX7 Baskı Kafası kullanmaktadır.

Mutoh Vj 2638WX;Mutoh 110cm,160,190,260cmTransfer baskı makinaları 40m2/s hızdan 150m2/s hıza ulaşılmaktadır.

2.Gongzheng; GZX2004; Türkiyedeki en hızlı transfer kağıdı baskı makinası saatte 250m2 hızlara çıkabilmektedir. Dünyanın en iyi baskı kafası olan Starfire (fuji dimatix) baskı kafasını kullanmaktadır.

GZS3202 Bu makine kağıt baskı ve direkt kumaş baskı makinası olarak kullanılmaktadır.Direkt kumaş baskıda dispers ve pigment boya kullanabilmektedir.Özellikle ev tekstilcileri bu makinayı fiskesiyle beraber almakta ve hızlı pratik üretim yapabilmektedirler.

3.Protexjet;Protexjet 3204B/1804B -Blanketli kumaş baskı makinası dispers,reaktif ve asit bazlı boya kullanabilmektedir.Özellikle pamuklu kumaşlara direkt baskı için müşteriler talep etmektedir.

Protexjet endüstriyel baskı makinası –Starfire baskı kafası kullanan blanketli direkt kumaş baskı makinası saatteki hızı 600m2 lere çıkabilmektedir.180cm,220cm,320cm ebatları bulunmaktadır.

Dijital Oval printer –konvansiyonel sistemle dijital sistemi birleştiren ve parça baskı yapan bir makinadır.Emprimenin işini kolaylaştıran ve hızını arttıran ve 20 milyon renk yelpazesine çıkaran bir makinadır.

Halı baskı makinaları;Halı baskısında 3 çeşit sistem sunulmaktadır.

Rulodan ruloya (Duvardan duvara) dijital halı baskı sistemi

Halı parça dijital baskı sistemleri; Ebatlanmış parça halıların basıldığı kısa bir hattır.Halının cinsine göre ön işlem,dijital baskı,buhar fikse,kuru fikse veya yıkama kurutma sistemleri bulunmaktadır. Kaymaz taban dijital halı baskı sistemleri; Bu sistemde dijital transfer baskı ve kaymaz taban hattı kullanılmaktadır.

Prodijital 22-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Gaziantep Domotex halı fuarında bu sistemlerin tanıtımını yapacaktır.

HOLL: 2 / STAND NO : B330;Teknik Tekstil baskı sistemleri; Stor perde,kaplamalı kumaş,zebra perde,suni deri,ışıklı kumaş vb.teknik tekstil dijital baskıları.

Dilli 160cm den 500cm’e kadar UV baskı makinaları bulunmaktadır.50m2 den300m2 kadar hız yapabilmektedir.

Dilli Neotitan serisi

HB- 1604DW

HB – 2504DW

HB – 3204DW

Dilli Neotitan serisi

RTR-3204/3204DW

RTR-5004/5004D

Dilli Neotion Neosun

HB-2504DW- kyocera

HB-3204DW+ kyocera

Endüstriyel dünyanın en iyi UV baskı makinaları kullanılmaktadır.Dilli Prodigital’in 20 yıldır distribütörlüğünü yaptığı bir Güneykore firmasıdır.

Proprint UV -160cm den 320cm’e kadar orta sınıf UV baskı makinaları bulunmaktadır. Hibrit ve Rulodan ruloya olan modeller mevcuttur.

Transfer baskı sektörüne yönelik birçok makinamız bulunmaktadır.

Mutoh 60cm,110cm,160cm,190cm,260cm

Gongzheng 200cm,320cm

Protexjet 5113-180cm,320cm

Her üretim kademesine ve her yatırım bütçesine uygun makinalar mavcuttur.

Baskı sonrası kalender,fikse ve transfer presleri Prodigital tarafından yine müşterilere sunulmaktadır.