Prodigital Yeni Nesil Teknolojileri ile Fespa Eurasia 2016 Fuarında

Prodigital; Tekstil, Endüstriyel ve Reklam Dijital baskı makinelerindeki yeniliklerini 3 ayrı gurupta Fespa Eurasia fuarında Müşterilerine sunacak.

Öncelikle fuarda tanıtımını yapmayı planladığınız çözümler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Türkiye’nin yaşamış olduğu 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki özel koşullarından , yurtdışındaki beklenmedik gelişmelerden dolayı ödeme kolaylığı , teminatlı-vadeli özel ödeme şartları ile ziyaretçilerimize özel satışlar yapılması planlamaktayız.

Tekstil sektörüne yönelik Geniş ebatlı dijital direkt baskı makinaları , transfer baskı makinaları , Rulodan Ruloya ve Hybrid sistemleri olan LED –UV baskı makinalarının tanıtımları gerçekleşecektir.

Ziyaretçilerimize Cazip ödeme fırsatlarıyla Tekstil, Solvent, Eko Solvent, UV Baskı , Bayrak Baskı Makinelerine yönelik olarak kampanyalarımız olacaktır.

Yaptığımız iş bir nevi hizmet sektörü olduğu için hizmet kalitemizi daha çok arttırarak müşteri memnuniyetiyle beraber satışlarımızı arttırmak amacındayız. Türkiye de ve dünyadaki ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak müşterilerimize zaman zaman kampanyalar yapıyoruz ve bunun dışında fuarlarda uygun fiyatlı kolay ödemeli makinalar sunuyoruz.

Bu yıl standınızın odağını ne oluşturacak? Standınızın ana teması ne olacak?

Fuarda geniş bir yelpazede ürünlerimizi tanıtmaya çalışacagız. 3 grupta standımızı yapılandırıp, tanıtımlarımızı gerçekleştireceğiz.

1.Sıgn-Reklam grubu

Mutoh Eko solvent serisi dijital baskı makinaları ve kesim plotterları Epson DX7 baskı kafası kullnan hızlı ve ekonomik sistemler Valuejet 1324X,Valuejet 1624X,Valuejet 1604X,Valuejet 1638X,Valuejet 2638X

Herkesin bildiği gibi mutohlar Japon markasıdır ve tüm makinalarını Japonyada üretmektedir.Diğer rakip markalardan esas farkı budur.Diğer markaların hepsi Çinde üretim yaptırmaktadırlar.Fuarda bunu ön plana çıkarmaya çalışacağız.

Mutoh UV baskı makinaları

Epson DX7 baskı boyası kullanan orta sınıf UV sistemler

Valuejet 426UF,Valuejet 1626UH,Valuejet 1638UH

Yüksek çözünürlüklü ekonomik seri UV baskı makinaları

Gongzheng Solvent ve Eko solvent baskı makinaları

320m eninde baskı yapabilen endüstriyel fuji dimatix baskı kafası kulanan,negatif basınç sistemli boya sirkülasyon sistemli hızlı iç mekan ve dış mekan baskısı yapabilen makinalardır.

Bu makinaların kafa sistemi müşterilerin çok dikkatini çekecektir. Çünkü boya problemine ve sürekli kafa değişimine son veren bir sistemi tanıtacağız. Söküp temizlendiğinde sıfır hale gelen kafalar tanıtılacaktır.

Proprint Solvent-Eko solvent ve UV baskı makinaları

180cm,260cm,320 eko solvent ve solvent dijital baskı makinaları,Ekonomik ve düşük boya maliyetli yüksek performanslı makinalar. Epson ve Konica kafa kullanılmaktadır.Konicanın 512İ ve 1024İ baskı kafaları kullanılmaktadır.

Proprint UV sistemlerde Rulodan ruloya baskı,hibrit ve tabaka baskı sistemleri mevcuttur.Duvar kağıdı,tavan gergi malzemeleri,folyo,branda,teknik tekstil(ışıklı pano kumaşı)perde ve stor gibi malzemelere baskıda ekonomik çözümler sunulmaktadır.Tabaka baskı sistemlerinde Ahşap,PVC,Cam,Seramik,Promosyon malzemeleri,Doğaltaş vb.malzemelere baskıda ekonomik çözümler sunulmaktadır.5metre enine kadar makine mevcuttur.

2.Endüstriyel makine grubu

Dilli Neotitan ve Neosun serisi endüstriyel baskı makinalarının tanıtımını yapılacaktır.Dilli 160cm den 500cm kadar rulodan ruloya ve Hibrit sistem makinaları Guney Kore’de üretmektedir. Makinalarda Konica minolta 1024İ baskı kafası ve KYOCERA endüstriyel baskı kafaları kullanılmaktadır. TVD İmaj Teknolojisi-Variable DOT ve GrayScale Teknolojisi ile 1 pl’den 13 pl’ ye kadar nokta çapında yüksek kalite baskı sunmaktadır. Variable DOT Teknolojisi ile gerçek fotoğraf baskısı elde edilebilmektedir.

Aristo Dijital kesim sistemleri;Alman Teknolojisi ile Multi sistem kafalarla kesme,ezme,delme,punch yapabilen endüstriyel makinaların tanıtımını yapılacaktır.100cmx170cm ebadında 800cm ebada kadar makinalarımız mevcuttur.Çok geniş bir bıçak kullanım kapasitesi vardır.Reklam,Matbaa,Ambalaj,Otomotiv endüstrisi,Uçak sanayi,Teknik tekstil sektörü,Kalıpçılar ve bıçakçılar gibi birçok sektörde kullanılmaktadır.

3.Tekstil grubu

Mutoh süblime transfer baskı makinaları ve direkt tekstil baskı makinalarına kadar makinalarımız mevcuttur. Drafstatıon,Valuejet 1324WX,Valuejet 1624WX,Valuejet 1638WX,Valuejet 1924WX,Valuejet 1938WX,Valuejet 1948WX,Valuejet 2638WX gibi modellerin tanıtımını yapılacaktır.

Epson 1 kafa epson 2 kafa ve epson 4 kafa makinaların testleri ve tanıtımları yapılacaktır.Özellikle bu fuar için 4 kafalı modelin lansmanı yapılacak.Makina saatte 120m2 civarinda kağıt basabilmektedir.

1938TX modeli makinamız direk kumaşa baskı yapmaktadır.Pigment pamuklu kumaşlarda ekonomik çözüm sunmaktadır.

Protexjet direkt tekstil baskı makinaları ve halı baskı makinaları,Pigment pamuklu kumaşa baskı makinalarımızın ipek kumaş baskı hatlarımızın ve halıya baskı sistemlerimizin tanıtımını bir önceki fuarlarda gercelestirmiştik. 180cm blanketli makinalardan 220cm,320cm,420cm,500cm kumaş baskı makinasına kadar tüm modellerimiz bulunmaktadır.Makinalarımız Epson kafa kyocera kafa ve endüstriyel fuji dimatix starfire kafa kullanmaktadır.60m2 /saat hızdan 600m2/saat hıza kadar makinalar mevcuttur.

Gongzheng süblime transfer baskı makinası ve kumaş baskı makinamızın 320cm ebadında olanını fuarda fixe ‘siyle beraber sergilenecek ve çok ilgi göreceğini dusundugumuz bu model tekstilciler için hem ekonomik hemde çok uzun ömürlü olması sebebiyle çok beğenileceğini on görmekteyiz. Makinamız endüstriyel Fuji dimatix starfire baskı boyalarını kullanmakta,negatif basınç sistemi ve boya sirkülasyon sistemi mevcuttur.200cm ve 320cm lik ebatları mevcuttur.İster direkt baskı ister kağıt baskı olarak kullanılabilmektedir.

Tekstil ön işlem ve son işlem makinaları kumaş ve halı pat sistemleri baskı sonrası kuru fikse ve buharlı fikse sistemleri,baskı sonrası yıkama ve kurutma sistemleri,halı lamine hatları ayrıntılı olarak müşterilere numunelerle beraber anlatılacaktır.

Bu yıl 4. düzenlenen FESPA Eurasia Fuarı’na katılma amacınız nedir ve beklentileriniz ne yönde?

Günümüzde fuarlarda , sektörlerde değişim ve dönüşüm içerisindedir.Son yıllarda fuara girmeden önce eskisi gibi net bir beklenti yada müşteri potansiyeli tahmini yapma imkanımız artık yok. Bu doğrultuda fuar öncesi herhangi bir beklentiye girmiyoruz. Her fuarda olduğu gibi Fespa fuarında da kendimize hedefler koyduk. Temeldeki hedefimiz distribütörü olduğumuz markaları en iyi şekilde fuarda temsil etmek ve makinalarının ayrıntılı olarak tanıtımını,satışlarını yapmak.

Bu fuarların karşılığını almak artık son yıllarda biraz zor görünüyor.Rekabetin getirdiği koşullardan dolayı herkes fuara katılmak zorunda hissediyor kendini. Kimsenin fuara harcadığını fuarda çıkarabildiğini düşünmüyorum. Gelecek yıl için henüz program yapmadık ama yine rekabet durumu bana göre girişleri belirleyecek.

Yatırımcılar neden siizn urunlerinizi tercih etmeli ?

Fuar görüşmelerinde son yıllarda şunlar dikkatimiz çekmektedir. Reklamcının dışındaki alanlar bilinçlenmiş ve makine yatırımı yapmak istiyor.Doğru yatırım ve doğru üretim yapmak istiyor . Özellikle kapı,ahşap,mobilya,cam,perde duvar kağıdı halı gibi alanlarda bilinçli müşterilerle artık fuarlarda görüşüyoruz.

Reklamcıların real sektörlerle ilgilenmesi gerekiyor.Yatırımlarını artık real sektörlerin gelişimine göre yapmaları gerekiyor.Biraz daha işlere ciddiyetle bakıp üretimin tüm aşamalarını öğrenmeleri gerekiyor.Örneğin cam,ahşap baskı gibi alanlarda ön işlem ve son işlemin ne olduğunu baskının kullanılabilmesi için neler gerektiğini öğrenmeleri ve buna göre makine ve personel yatırımı yapmaları gerekir. İşte bu noktada biz ön planda oluyoruz. Sektorlere göre makine , personel yatırımı firmamızın tercih edilme noktasında öne geçirmektedir.

Son olarak okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Reklamcıların real sektörlerle ilgilenmesi gerekiyor.Yatırımlarını artık real sektörlerin gelişimine göre yapmaları gerekmektedir. Biraz daha işlere ciddiyetle bakıp üretimin tüm aşamalarını öğrenmeleri önem kazanmaktadir.Örneğin mobilya,cam,montalama-dış cephe kaplama,duvar kağıdı,suni deri,teknik tekstil,hakiki deri,metal ve ambalaj sektörü gibi alanlarda ön işlem ve son işlemin ne olduğunu baskının kullanılabilmesi için neler gerektiğini öğrenmeleri ve buna göre makine ve personel yatırımı yapmaları gerekir.

Dünyanın ve özellikle bölgemizin yeniden şekillendiği bu dönemde Devletimize iş adamları olarak her türlü desteği vermemiz ve darbecilere,vatan hainlerine gerekli dersi vererek Yüce Türk Milletini tekrar tarih sahnesinde en üst noktaya taşımalıyız. Tarihi şanla şerefle dolu Büyük Türk milleti sahadaki savaşıda kazanacak masadaki savaşıda kazanacak ve özellikle ekonomi savaşını kazanarak Türkiye’yi Türkiye’ye güvenenleri rahat ve huzura kavuşturacaktır.

Öncelikle ülkemize , ziyaretçilerimize ve katılımcı firmalarımıza hayırlı ve bereketli bir fuar olmasını diliyoruz.