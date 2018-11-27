Resas chemie İhracat Ağını Genişletiyor…

Hadımköy’de 7 bin metrekare alan üzerinde kurulu fabrikasında Tekstil Kimyasalları üretimi yapan Resaschemie, ağırlı olarak ürünlerini yurtdışına ihracat etmektedir. İki yıl üst üste Bangladeş “sektörünün ihracat şampiyonu” olan Resaschemie’nin bu başarı hikayesini Yönetim Kurulu Başkanı Laura Gök’ten dinledik.

Laura Gök, Annesi Polonyalı, babası Faslı, Amerika’da Hristiyan bir ailede yetişen, daha sonra eşi olan Zafer Gök’le tanışarak Müslüman olup Türkiye’ye yerleşiyor.

Kısaca Resaschemie hakkında bilgi verebilir misiniz?

2014 yılında kurulan ve 4 yıl içinde sektörün aranan oyuncularından biri olmayı başaran Resaschemie, yüzde 100 ihracat yaparak ekonomiye katkısını her geçen gün artırıyor. Kurulduğu günden bu yana ihracatının yüzde 95’ini oluşturan Bangladeş’e “sektörünün ihracat şampiyonu” unvanını da kimselere bırakmadı ve gerekli bütün sağlık sertifikalarına sahip bir marka olarak uluslararası çapta güven ve sağlığa verdiği önemle dikkat çekiyor. Tekstil kimyasalları sektöründe özellikle baskı patı üzerindeki çalışmalarımızla, yüzden fazla ürün yelpazemizle sektörümüzde sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Ürünlerinizin muadillerine göre nasıl avantajları nelerdir?

Sektörümüzde ihracat yapmak zor. Fakat bizler sağlığa ve doğaya verdiğimiz önemle, uluslararası standartlarda üretim yaparak ihracatta payımıza düşen görevi üstleniyoruz. Bu kalite anlayışı bizi muadillerimize göre avantajlı kılıyor. Zahmetli olanı tercih ediyor, kaliteli olanı sunuyor ve emeklerimizin karşılığını alıyoruz. En büyük avantajı ise bahsettiğimiz unsurların bileşiminden ortaya çıkan altın oranı fiyatımız ile yakalayarak oluşturuyoruz.

Ürünleriniz çevreye duyarlı mı? Doğa dostu mu?

Ürün gamımızda eko etiketli ürünler bulunuyor. Yüzde 100 doğal üretim yapıyoruz ve ürünlerimiz ihracat için gerekli tüm testlere tabi tutuluyor. Türkiye’de, İsviçre merkezli bir sertifikasyon şirketi olan Bluesign’a üye olan 2 Türk firmasından biriyiz. Bluesign, GOTS, Greenscreen ve Tox sertifikaları gibi alınması zor olan tüm sertifikalara sahibiz. Kimyasal ürünlerin çevreye kirlettiğine dair kötü bir algı var. Bu algının bir kısmı da doğru. Biz bu algıyı yıkabilmek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Ürünlerimiz su bazlıdır ve sağlığa zararlı maddeler içermez. Ar-Ge araştırmalarımız sonucunda ürünlerimizi hem kendi laboratuvarlarımızda hem de farklı laboratuvarlarda testlere tabi tutuyoruz. Doğaya zarar vermiyoruz ve atıksız üretim yapıyoruz. Makineyi yıkadığımız zaman ortaya çıkan suyu tekrar geri dönüştürerek bir sonraki üretimde kullanıyoruz.

Yurtdışı fuarlara katılıyor musunuz?

Barselona’da düzenlenen ITMA, bizim için sektördeki en prestijli ve en vizyonlu fuardır. Bu yüzden ITMA’da yer alıyoruz. MÜSİAD Yurt Dışı Komisyonu MOU Direktörü olarak 17. MUSIAD Expo için bu sene ciddi çalışmalar yaptık. Aklınıza gelebilecek her ülkeye gittik. 20 kişi üzeri heyeti Hollanda’dan getirdik. Hollanda’nın dışında Rusya, Türki Cumhuriyetler gibi pek çok ülkeden heyetler fuara geldi. Yurt dışından alım heyetleri, komisyon ve ticaret odası başkanlarıyla yaptığımız birebir çalışmalar sayesinde ülkemize gelerek, Türkiye’deki iş fırsatlarını inceleme fırsatını buldular. Bir bakıma iş insanlarımızın dünyayı gezmelerine gerek kalmıyor. Biz dünyayı ayağımıza getiriyoruz. İş insanlarımız çeşitli fuarlara katılsınlar, B2B görüşmelerde yer alsınlar, insanlarla sürekli iletişim halinde olsunlar.

Hedef pazarlarınız hangi ülkeler?

Son 3 yıldır da TİM tarafından kendi alanımızda Bangladeş ihracat şampiyonu seçiliyoruz. Aynı zamanda Rusya, Kazakistan, Sırbistan gibi ülkelere ihracat yapmaya devam ediyoruz. 2018’de yeni pazarlarda büyüme hedefleri koyduğumuz şirketimiz, ekim ayında Meksika ve ardından Peru pazarlarına girmeye hazırlanıyor. Çok kısa bir sürede Bangladeş’teki pazar payını yüzde 95’e çıkaran Resaschemie, 2016 yılı içerisinde üretiminin ve satışının yüzde 70’i olmak üzere tüm grup firmaları olarak yaklaşık 30 bin ton tekstil kimyasalları ihracatını gerçekleştirmiştir. Bizler her gün kendisine hedefler koyan ve bunları başardıkça güçlenen bir firmayız. Vizyon katıp katkı sağlayabileceğimiz ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tanıdığımız pazarları neden bir bilen olarak başka ülkelere ve başka firmalara tanıtmayalım? Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizi ilk olarak pazarın büyüklerinden Bangladeş’e çekse de Brezilya, Meksika, Endonezya, Pakistan gibi ülkeler de bizim için hedef pazar haline gelmiştir.

ITMA Fuarına hazırlanıyorsunuz? Hangi ürünlerinizi tanıtmayı planlıyorsunuz?

Özellikle tekstil baskı ve boyama yardımcı kimyasalları ile tekstil boyaları üretimi ve ihracatı başta olmak üzere, kağıt sanayisi, yapı ürünleri, yapıştırıcılar gibi çeşitli endüstriler ve pazarlar için geniş bir polimer emülsiyonu serisi oluşturduk. Ar-Ge araştırmalarından satışa kadar her aşamada bireysel müşteriler ve özel talepleri olan kurumsal müşteriler için de özel polimerler geliştirdik. Resaschemie, dünyadaki en büyük viskozite arttırıcı üreticilerinden biridir. Ayrıca çok çeşitli yapıştırıcılar, kaplamalar ve emülsiyon polimerlerinin geliştirilmesinde, imalat, ithalat, ihracat ve pazarlamacılığında lideridir. Resaschemie, tekstil endüstrisi için ön arıtma kimyasalları, boyama kimyasalları, fonksiyonel finiş kimyasalları, yüksek performans kimyasalları, tekstil baskı kimyasalları, denim yıkama kimyasalları, tekstil boyaları ve diğer tekstil yardımcı kimyasallarından oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bu ürün yelpazesi ile birlikte ITMA 2019, Barcelona’da yer alacağız.

Ar-Ge ve Ür-Ge için yatırımlarınız var mı?

Bu konuda yeni bir çalışmamız var ve bu konuda oldukça iddialıyız. Koyu zemin patı diye bir malzememiz var. Bu ürün bir siyah kumaşın üzerine renkli bir şey basma imkanı sağlıyor. Genelde siyah renk üzerine baskı yaptığınız zaman canlı bir renk verimi alamazsınız. Dolayısıyla bununla alakalı pek çok çalışma yaptık. Bu ürünümüz sayesinde 25 yıkama yapılsa bile herhangi bir solmanın olmadığı, siyah üzerinde farklı renklerin kalıcılığını sağladığımız bir ürün elde ettik. Tekstilin kalbi olarak sayabileceğimiz Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden ürüne çok yoğun talep var. Diğer dünya markalarının zemin patı ile kıyasladığımızda test sonuçlarımız çok yüksek seviyede çıkıyor.

Türkiye ekonomisi ve tekstil sektörünün geleceğinden bahseder misiniz?

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesinde en önemli temel taşlarından biri olan tekstil sektörünün tedarik zincirinde önemli yer tutan tekstil kimyasalları ve yardımcı maddeleri, global pazarda olduğu kadar ülkemiz ihracat sektöründe de önemli yer tutmaktadır. Tekstil kimyasalları sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden tekstil sanayinin önemli girdilerini temin eden bir sanayi dalıdır. Bu nedenle sektör, ülkemizdeki tekstil sanayisine paralel olarak gelişmiştir. Sektörde irili ufaklı yaklaşık 90-100 yerli-yabancı firma faaliyet göstermektedir. Sektörün ana girdileri yurtdışı kaynaklı olup, çoğunlukla AB’den veya Uzakdoğu ülkelerinden temin edilmektedir.

2019 için hedefleriniz nelerdir?

Plan ve hedeflerimiz arasında, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi adına ticari faaliyetleri ve ikili ilişkileri arttırmak bulunmaktadır. Bunun için de Bangladeş başta olmak üzere hedef ülke olarak belirlediğimiz ülkelerin inşaat, gıda, hizmet gibi sektörlerine yönelik Türkiye’deki firmalara öncülük ederek ülkemizin cari açığının kapatılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda yeni fabrika yatırımımız ve hedef ülke pazarlarına yapacağımız ihracatlar da hedeflerimiz arasında bulunmaktadır