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24 Ekim 2019
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Rieter’in, Mısır’daki Büyük Sözleşmesi

Rieter Grup, Kahire, Mısır’da düzenlenen ITMA 2019’da, Pamuk ve Tekstil Endüstrileri Holding Şirketi ile sözleşme imzaladı

  • Yedi proje için sözleşme imzalandı
  • Sözleşme, kompakt ve ring iplik eğirme sistemlerinin teslimatını içermektedir
  • Toplam tutar yaklaşık 180 milyon CHF (İsveç Frangı)
  • Siparişlerin 2019 yılında gerçekleşmesi bekleniyor; 2020/2021 mali yılındada siparişlerin teslimatının başlaması planlanıyor.

imagesRieter Grup, Kahire, Mısır’da düzenlenen ITMA 2019’da, Pamuk ve Tekstil Endüstrileri Holding Şirketi ile sözleşme imzaladı. Bu yedi proje toplam 180 milyon İsviçre Frangı anlamına geliyor. Sözleşme, önümüzdeki iki yıl içinde kompakt ve iplik eğirme sistemlerinin teslimatını içeriyor. Bu yapılan çalışma, Mısır tekstil endüstrisinin kapsamlı bir modernizasyon programının bir parçası. Sipariş girişlerinin 2019 yılında gerçekleşmesi ve 2020/2021 mali yılında siparişlerin teslimatının gerçekleşmesi beklenmektedir.

Sözleşmeler, İspanya’nın Barselona kentindeki ITMA’da, Pamuk ve Tekstil Endüstrileri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmed Moustafa Mohamed ve Rieter CEO’su Dr. Norbert Klapper tarafından imzalandı.

Klapper resmi sözleşmelerin imzalanmasından ile ilgili memnuniyetini dile getirerek: “Mısırlı iş ortaklarımızın Rieter’e duydukları güvenden ve bize bu sözleşmeyi imzalama fırsatı verdikleri için teşekkür ederiz. Rieter, Mısır’ın iplik eğirme endüstrisinin yıllardır seçim ortağı olmuştur. Mısır tekstil endüstrisinin modernleşmesine böylesine önemli katkıda bulunma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz ”dedi.

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