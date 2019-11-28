Roland DG cotodesign Perakende Müşterilerine Eşsiz Mağaza İçi Deneyimi Sunar

Roland DG, yenilikçi bir tasarım ve baskı yönetimi yazılım paketine sahip cotodesign’ın şimdiye dek hiç olmadığı kadar fazla Roland DG cihazı ile uyumlu olduğunu duyurdu. Geniş bir ürün yelpazesini kişiselleştirme imkanıyla cotodesign, perakendecilerin müşterileri için benzersiz bir mağaza içi deneyim sunmalarına olanak tanıyor.

cotodesign nedir?

Roland DG EMEA, İş Geliştirme ve Ürün Yönetimi Müdürü Paul Willems, “Roland’ın kişiselleştirme çözümleri, dünyanın her yerindeki perakendeciler ve markalar tarafından müşterilerine kazanç sağlayan çekici bir deneyim sunmak için kullanıyor. Kişiselleştirilmiş ürünlere yönelik tüketici talebi artmaya devam ediyor ve cotodesign, gücü tüketicilerin kendi ellerine vererek ürün kişiselleştirmeyi bir üst seviyeye taşıyor.” dedi.

Müşteriler tarafından yapılan kişiselleştirme

Sadece birkaç dakika içinde müşteriler benzersiz kişisel eşyalarını evlerine götürebilirler. Müşteriler, kişiselleştirmek istedikleri ürünü seçmek ve çeşitli tasarım şablonları arasından seçim yapmak için mağaza içi tabletlerdeki sezgisel arayüzü kullanır. Mağazanın wi-fi ağına bağlanarak kendi fotoğraflarını veya görüntülerini mobil cihazlarından yükleyebilir ve benzersiz bir öge oluşturabilirler. cotodesign yazılımı, Roland DG’nin kompakt ve sezgisel cihazlarından oluşan bir seçki ile tamamen entegredir ve bu cihazlar, siparişin verildiği anda müşterinin tasarımını seçtikleri ürün üzerinde hızlı ve güvenli bir şekilde görüntülerler.

Mağaza çalışanları tarafından hızla öğrenilebilen cotodesign, kullanımı ve çeşitli perakende ortamlarına entegre edilmesi açısından son derecede kolaydır. Kişiselleştirilecek ögeler arasında tişörtler, şapkalar, bez çantalar, takılar, posterler, çıkartmalar, akıllı telefon kılıfları, kırtasiye malzemeleri, hediyeler ve çok daha fazlası yer alır.

cotodesign, çok çeşitli Roland cihazlarını destekler

cotodesign, çok sayıda Roland masaüstü ve tezgah üstü cihazı ile uyumludur. Liste, çok çeşitli nesnelere renk ve doku katabilen VersaUV LEF serisi UV-LED inkjet yazıcıları; talep üzerine pamuklu tişört ve aksesuarların dekorasyonu için kullanılan VersaSTUDIO BT-12 doğrudan kıyafete baskı yapan yazıcıyı; etiketler, çıkartmalar, giyim eşyası için ısı transferleri ve daha fazlası için tasarlanmış VersaSTUDIO BN-20 bas/kes cihazını; lüks folyo dekorasyon için kullanılan DGSHAPE LD-80 lazer dekoratörü; plakalara, takılara ve kupalara kişiselleştirilmiş metin ve resimler ekleyen METAZA MPX-95 metal kazıma makinesini; ve çıkartmalar, stickerlar ve ısı transferleri üretiminde dünya çapında kullanılan kompakt CAMM-1 GS-24 vinil kesiciyi kapsar.

Yeni bir iş fırsatı

cotodesign her büyüklükteki işletme için ideal çözümdür; büyük perakendeciler, kendilerini rakiplerinden farklılaştırmak için yeni yollar arayan küçük ve bağımsız işletmeler ve aynı zamanda mücevherlerin, kozmetik ambalajların ve daha fazlasının toplu olarak kişiselleştirilmesi için lider markalar tarafından kullanılıyor. cotodesign ayrıca etkinlikler, sergiler veya gösteriler sırasında özel bir hizmet sunmak için tabela üreticileri, promosyon ürünleri şirketleri ve baskı hizmeti sağlayıcıları tarafından da kullanılabilir.

Roland DG Corporation hakkında

Roland DG Corporation, dünyanın önde gelen dijital baskı çözümleri sağlayıcısıdır. Şirketin inkjet yazıcıları, bas/kes cihazları ve kesim makineleri, afişler, tabelalar, araç grafikleri ve etiketler dahil geniş bir yelpazede promosyon ürünleri oluşturmak, giyim eşyaları ve akıllı telefon kılıfları gibi kişisel eşyaları özelleştirme hizmetleri sunmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda Roland DG, bireylerin kendine özgü, benzersiz bir şekilde tasarlanmış ve dekore edilmiş ürünler yaratma arzusunu artırarak umut verici yeni bir perakende anlayışını başlattı. Şirketin COTO bölümü, müşterilerin kendi hediyelerini, kıyafetlerini ve değerli hatıralarını tasarlamalarını ve unutulmaz bir deneyim yaşamalarını sağlayan tescilli tasarım ve baskı yönetimi yazılımını geliştirdi.