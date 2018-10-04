Roza Plastik’ten Verimliliği Arttıracak Ürünler

Roza Plastik, iplik işletmelerine enerji tasarrufu ve verimlilik sağlayan ürün gamını Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı’nda sergileyecek

İplik üretiminin beşiği bulunan Kahramanmaraş’ın, kaliteli yerli ürünlerle buluşmasını sağlamak üzere Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı KTM 2018’de yerini alan Roza Plastik, iplik işletmelerine enerji tasarrufu ve verimlilik sağlayan ring masurası, fitil makarası, aktarma ve katlama bobinlerinin tanıtımını yapacak

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nde, İtalyan teknolojisi ve Türk/İtalyan bilgi birikimi ile makine ve kalıp alanında önemli yatırımlar yapan Roza Plastik; ring – openend iplik üretiminde kullanılan ve iplik boyama yapan firmaların ihtiyacı olan ring masurası, fitil makarası, aktarma ve katlama bobinlerini, fikseye uygun plastik düz ve delikli konik bobinlerini, iplik boyahaneleri için tek ve çok kullanımlık boya bobinlerinin üretimini gerçekleştiriyor.

“Kahramanmaraş, Firmamız İçin Vazgeçilmez”

Bu yıl katılacakları Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı KTM 2018’de tüm ürünlerin yanı sıra, verimliliği arttıracak yeni ürünleri de sergilemeyi planladıklarını dile getiren Genel Müdür Ali Zabunoğlu, “Özellikle Kahramanmaraş, ülkemiz tekstil sektöründe lokomotif konumunda bulunması sebebiyle, Roza Plastik olarak vazgeçilmezimizdir.” dedi. Fuarda, Kahramanmaraşlı tekstil işletmelerine özel avantajları tanıtacaklarını belirtti.