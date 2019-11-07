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07 Kasım 2019
Firma Haberleri, İplik, TÜM MANŞET

Saurer, Autoairo’yu Asya’da Ilk Kez 2. CIIE’de Sergileyecek

İsviçre’de 1853 yılında kurulan Saurer, iplik işlemede kullanılan makine ve parçalara odaklanan dünya çapında faaliyet gösteren lider bir teknoloji grubudur. Geçen yıl ilk CIIE’ye katıldıktan sonra Saurer, bu yıl bu önemli etkinliğe bir kez daha katılacak ve şirketin 20 Haziran 2019’da ITMA Barselona’da başlattığı yeni hava eğirme makinesi Autoairo’yu sunacak. Kasım ayında CIIE’de, Autoairo ilk kez Asya’da sergilenecek.

1084-Saurer Autoairo Air spinning mill Autoairo, hava eğirme için yeni kriterler belirledi. Saurer, benzersiz özelliklere sahip bir hava eğirme makinesi oluşturmak için en gelişmiş otomasyon çözümlerini güçlü bir teknolojiyle birleştirdi. Autoairo, bireysel tahriklere ve entegre zekaya sahip özerk eğirme konumlarına sahiptir. Dijital ekleme ünitesi aynı anda 24 ekleme işlemini gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Sonuç olarak, makinenin çalışma süresi de en az %30 azalır. Autoairo’nun kompakt, çift taraflı tasarımı, tek taraflı makinelerden %40 daha az yer kapladığı anlamına gelir. Bu özellikler Autoairo’ya güçlü bir verimlilik avantajı sağlarken aynı zamanda eğirme maliyetlerini düşürür.

Bu yenilik verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Otonom, zeki eğirme pozisyonları ile tamamen otomatiktir ve hava eğirmede devrim niteliğindedir. Autoairo ile, iplik işletmeleri daha kaliteli, daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha esnek iplik üretebilir.

160 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Saurer, her zaman tekstil endüstrisini geliştirmeye ve akıllı iplik fabrikalarına çözümler sağlamak için, ileri teknoloji ekipman üretimini modern bilgi teknolojisi ile birleştirmeye kararlıdır.

 

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