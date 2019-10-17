Saurer, Autoairo’yu Asya’da ilk kez 2. CIIE’de Tanıtmayı Planlıyor

Saurer, İsviçre’de 1853 yılında kurulan, iplik işlemede kullanılan makine ve parçalara odaklanan dünya çapında faaliyet gösteren lider bir teknoloji grubudur. Saurer geçen yıl ilk kez CIIE’ye katıldıktan sonra, bu yılda etkinliğe bir kez daha katılarak, şirketin 20 Haziran 2019’da ITMA Barselona’da tanıttığı yeni hava eğirme makinesi Autoairo’yu sunacak. Kasım ayındaki CIIE’de, Autoairo ilk kez Asya’da sergilenecek.

Autoairo, hava eğirme için yeni kriterler belirledi. Saurer, benzersiz özelliklere sahip bir hava eğirme makinesi oluşturmak için en gelişmiş otomasyon çözümlerini kanıtlanmış teknolojiyle birleştirdi. Autoairo, bireysel tahriklere ve entegre zekaya sahip özerk eğirme konumlarına sahiptir. Dijital ekleme ünitesi aynı anda 24 ekleme işlemini gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Sonuç olarak, makinenin çalışma süresi de en az% 30 azalmakta. Autoairo’nun kompakt, çift taraflı tasarımı, tek taraflı makinelere gore % 40 daha az yer kaplamakta. Bu özellikler Autoairo’ya güçlü bir verimlilik avantajı sağlarken aynı zamanda eğirme maliyetlerini düşürür.

Bu yenilik verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Otonom, zeki eğirme pozisyonları ile tamamen otomatiktir ve hava eğriliğinde devrim yaratır. Autoairo ile, iplik işletmeleri daha kaliteli, daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha esnek iplik üretebilir.

160 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Saurer, her zaman tekstil endüstrisini geliştirmeye ve akıllı iplik fabrikası için komple çözümler sağlamak için ileri teknoloji ekipman üretimini modern bilgi teknolojisi ile birleştirmeye kararlı bir şirket olarak devam etmektedir.