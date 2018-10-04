Serteks Yeni Nesil Sanfor Makineleri KTM2018’de

Sektördeki 32 yıllık tecrübesi ve deneyimli kadrosu ile Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada tercih edilen tekstil makinelerine imza atan Serteks, yeni nesil sanfor makinelerini ilk kez KTM 2018’de sergileyecek.

Yerli tekstil makine üretiminin öncü firmalarından Serteks Tekstil Makinaları San. Ltd. Şti., 32 yıllık güçlü tecrübesi ile tekstil sektörünü yeni teknolojilerle buluşturmaya devam ediyor.

Örme kumaşlar için tüp sanfor makinesi, örme kumaşlar için zincirli açık en sanfor makinesi, örme kumaşlar için blanketli ve zincirli açık en sanfor makinesi, tüp ve açık en nem ölçerli nemlendirme makinesi gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Serteks, son olarak 2018 itibariyle üretimine başladığı AZS-605 ve TS-605 yeni model sanfor makinelerini Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı’nda tanıtacak. Makineler üzerinde sürekli yenilik yaptıklarını aktaran Serteks Tekstil Makineleri San. Ltd. Şti. Sahibi Cevat Karagören, KTM 2018’de daha fazla müşteriye ulaşmak istediklerini belirtti.

Türk ve dünya tekstilinde dikkat çeken Kahramanmaraş’ın kendileri için de önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Karagören, üretimini yaptıkları yeni nesil sanfor makinelerini üretici ile buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Karagören, “32 Yıllık tecrübe ve deneyimli kadromuz ile ürettiğimiz sanfor makineleri dünyada ve Türkiye’de tercih ediliyor. Firmamız kendi bünyesinde sürekli Ar-Ge çalışması yaparken en kaliteli malzemeyi kullanmanın yanı sıra, enerji tüketimini en aza indirebilmenin yollarını gözeterek makine üretim planları yapıyor. Her zaman yenilik peşinde olan firmamız, yeni model makinelerin üretimine 2018 yılı başı itibari ile başladı.” dedi.

Yerli Üretim Kalitesi Avrupa Markalarını Aratmıyor

Ürettikleri makinelerin kalitesi ile Türkiye’nin yanı sıra dünya pazarlarında da dikkat çektiklerini ve tercih edilen bir marka haline geldiklerini ifade eden Karagören, yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. Karagören, Türkiye’de üretilen tekstil makinelerinin kalite açısından Avrupa üretimi yerli ve yabancı firmalara sonsuz teşekkür ederiz. 2018 yılında ise hedefimiz daha da büyük. Yeni ürettiğimiz sanfor makinelerinin müşteriler tarafından en çok tercih edilen makineler olmasını hedefliyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda katıldıkları KTM Fuarlarından memnun ayrılan Serteks, bu yıl sergileyecekleri yenilikler ile müşterilerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.