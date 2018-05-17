SPGPrints ITM’18 FURINDA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

ITM 2018 Fuarı’nda rotasyon baskı şablon çözümlerini sergileyen SPGPrints; standında kumaş baskı uygulamaları için geliştirilen Archer teknolojisini kullanan rotasyon baskı çözümlerini ve JAVELIN baskı makinesinin 1850 mm’lik versiyonunu sergiledi. Ayrıca firma standından çok çeşitli kumaşlar için boya programları ve Archer teknolojisini kullanan diğer dijital baskı makineleri hakkında bilgiler de verildi.

Bir önceki ITM Fuarı’ında olduğu gibi bu seneki fuarda da konsantrasyonlarının tamamen dijital olduğunu belirten SPGPrints’in Baskı Sistemleri Genel Müdürü Hakan Uzman “ Biz SPGPrints olarak dijital baskıyı geleceğin baskı teknolojisi olarak görüyoruz. Ayrıca standımızda tarihimizden gelen ve çok önem verdiğimiz konvansiyonel baskıyla alakalı şablonlarımız ve diğer çözümlerimizi de paylaşıyoruz. Önceliğimiz ve ana konumuz ise her zamanki gibi dijital baskı. Her gün fuarda 5 tane tema baskı yaptık.

Makinelerimiz çalışır durumda ve ziyaretçilerimize uygulamalı bir şekilde teknik bilgiler verdik” dedi. ITM Fuarı’na bu sene daha büyük ilginin olduğunu gözlemlediğini belirten Uzman, “Bu fuarda hem katılımcı hem de ziyaretçi anlamında yoğun bir hareketlilik görüyoruz. ITM, tartışmasız Türkiye’deki tekstil makinecileri alanında en iyi fuar diyebiliriz. Yine Avrupa’daki ITMA’dan sonraki en önemli organizasyonlardan biri. Hem Türkiye hem bölge için bu fuarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. SPG Prints olarak burada global olarak bulunmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz” dedi.

JAVELIN baskı makineleri ilk tanıtıldıkları ITM 2016’dan bu yana tüm dünyadaki tekstil baskı tesislerinde kurularak mevcut dijital makinelerin ve şablon üretiminin tamamlayıcısı oldu. Genel Müdür Hakan Uzman “SPGPrints” in benzersiz Archer (2-10pl) baskı yüzeyine 4mm’ye kadar uzaktan püskürtülen Fujifilm Dimatix Samba baskı kafalarını kullanan altı renkli JAVELIN baskı makinesi, bir üretim tarama baskı makinesidir. Saat’de 367m2 üretim hızına sahip JAVEVIN, kumaşların ve boya kimyalarının sık değiştirilmesi gereken orta kapasiteli üretimler için idealdir. Daha yüksek hacimler için hızlı, tek geçişli üretim yapabilen ve yine kendisini kanıtlamış Archer teknolojisini kullanan SPGPrints PIKE baskı makinesi de standımızda yer aldı” dedi.