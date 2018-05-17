Son Dakika

HaberMatik V3

logo

Dijital Baskı Makineleri
admin
17 Mayıs 2018
EDİTOR, FİRMA HABERLERİ, TÜM MANŞET

SPGPrints ITM’18 FURINDA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

spg prints (2) (Large)ITM 2018 Fuarı’nda rotasyon baskı şablon çözümlerini sergileyen SPGPrints; standında kumaş baskı uygulamaları için geliştirilen Archer teknolojisini kullanan rotasyon baskı çözümlerini ve JAVELIN baskı makinesinin 1850 mm’lik versiyonunu sergiledi. Ayrıca firma standından çok çeşitli kumaşlar için boya programları ve Archer teknolojisini kullanan diğer dijital baskı makineleri hakkında bilgiler de verildi.

Bir önceki ITM Fuarı’ında olduğu gibi bu seneki fuarda da konsantrasyonlarının tamamen dijital olduğunu belirten SPGPrints’in Baskı Sistemleri Genel Müdürü Hakan Uzman “ Biz SPGPrints olarak dijital baskıyı  geleceğin baskı teknolojisi  olarak görüyoruz. Ayrıca standımızda tarihimizden gelen ve çok önem verdiğimiz konvansiyonel baskıyla alakalı şablonlarımız ve diğer çözümlerimizi de paylaşıyoruz. Önceliğimiz ve ana konumuz ise her zamanki gibi dijital baskı. Her gün fuarda 5 tane tema baskı yaptık.

spg prints (2) (Large)Makinelerimiz çalışır durumda ve ziyaretçilerimize uygulamalı bir şekilde teknik bilgiler verdik” dedi. ITM Fuarı’na bu sene daha büyük ilginin olduğunu gözlemlediğini  belirten Uzman, “Bu fuarda hem katılımcı hem de ziyaretçi anlamında yoğun bir hareketlilik görüyoruz. ITM, tartışmasız Türkiye’deki tekstil makinecileri  alanında en iyi fuar diyebiliriz. Yine Avrupa’daki ITMA’dan sonraki  en önemli organizasyonlardan biri. Hem Türkiye hem bölge için bu fuarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. SPG Prints olarak burada global olarak bulunmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz” dedi.

spg prints (1) (Large)JAVELIN baskı makineleri ilk tanıtıldıkları ITM 2016’dan bu yana tüm dünyadaki tekstil baskı tesislerinde kurularak mevcut dijital makinelerin ve şablon üretiminin tamamlayıcısı oldu. Genel Müdür Hakan Uzman “SPGPrints” in benzersiz Archer (2-10pl) baskı yüzeyine 4mm’ye kadar uzaktan püskürtülen Fujifilm Dimatix Samba baskı kafalarını kullanan altı renkli JAVELIN baskı makinesi, bir üretim tarama baskı makinesidir. Saat’de 367m2 üretim hızına sahip JAVEVIN, kumaşların ve boya kimyalarının sık değiştirilmesi gereken orta kapasiteli üretimler için idealdir. Daha yüksek hacimler için hızlı, tek geçişli üretim yapabilen ve yine kendisini kanıtlamış Archer teknolojisini kullanan SPGPrints PIKE baskı makinesi de standımızda yer aldı” dedi.

 

Share
9 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

BENZER HABERLER

Tekstil Trend Dergisi Nisan/April 2018

Tekstil Trend Dergisi Nisan/April 2018

Tekstil Trend Magazine Mayıs 2017

Tekstil Trend Magazine Mayıs 2017

Tekstil Trend Magazine April 2017

Tekstil Trend Magazine April 2017

Tekstil Trend Dergisi Şubat 2017

Tekstil Trend Dergisi Şubat 2017

TEKSTİL TREND MAGAZINE JANUARY 2017

TEKSTİL TREND MAGAZINE JANUARY 2017

Tekstil Trend Magazine Kasım 2016

Tekstil Trend Magazine Kasım 2016

#

EN SON HABERLER

© 2013 Turkish Textile Trend Magazine Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.