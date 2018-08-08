SY DİJİTAL’in Sensient Imaging Technologies’e satışı için prensipte anlaşıldı

Her ne kadar Amerika ile siyasal & politik ilişkilerimiz son zamanlarda sıcaklığını kaybetmiş olsa da Amerikan firmaları Türkiye’den firma satın almaya veya birliktelik yapmaya devam ediyor. Dijital Baskı Boyaları üreticisi ve dünya devi Sensient; edindiğimiz bilgiye göre son 2 yıldır Türkiye yetkili temsilciliğini yürütmekte olan SY DİJİTAL ile bir süredir satın alma & ortaklık konusunda görüşüyorlardı. Çok kısa bir zaman önce taraflar satış bedeli konusunda anlaşıp el sıkıştı. Son detaylar üzerindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra sektöre açıklama yapılması bekleniyor. SY Dijital; Sensient tarafından satın alınıyor ancak firma mevcut ve yeni müşterilere satışa, teknik servise ve projelere devam edecek.

SY DIJITAL, tekstil dijital baskı sektöründe son 2 yılda hızlı bir yükseliş grafiği yakalamıştı. Kağıt baskı tesislerinde Direkt polyester baskı projeleri uygulayarak düşük maliyetli ve kaliteli baskı prosesleri ile adından söz ettirmişti. Halen biri Çorlu ikisi İstanbul ve biri Bursa ve biri Denizli’de olmak üzere 5 büyük firma ile dijital baskı yatırımı için proje çalışması yürütmekte.

Firmanın geçen hafta itibariyle devreye aldığı son proje Bursa’da 40 adet kağıt baskı makine parkuru ile yüksek üretim kapasitesine sahip olan TÜLSAN TEKSTİL Tüm kağıt baskı makinalarını ve 2 adet Kalender transfer baskı makinasını elden çıkararak

Reggiani 320cm yeni makinası ile teknolojik bir sıçrama yapan firma baskı kağıdı kullanmayarak daha düşük maliyetli ve daha kaliteli polyester kumaş üretimine başladı.

SY DİJİTAL’in benzer bir önceki projesi ise Avrupa’nın En büyük Kadife üretim tesislerinden biri olan Kadife Tekstil’di.

Konu ile ilgili firma sahibi SERKAN YABEYLİ “Türkiye Dijital Baskı sektörünün hızlı gelişeceğine inancım hep tamdı.

Daha önceki sanayi devrimlerinde ülkemiz uygulamada maalesef ön sıralarda yer alamamıştı. Ancak şuan gereklerini yapmakta olduğumuz 4. Sanayi Devriminin uygulayıcısı ülkeler arasında ön sıralarda olacağımız kesindir. Çok hızlı dijitalleşen Tekstil sektörü bu bağlamda çok önemli. Üretim Dinamiklerini dijitalleştiren firmaların pazarda kalıcı ve rekabetçi pozisyon alacağı ve süreklilik ile kalite açısından ciddi yol kat edeceği kanaatindeyim.

Bu değişimi önemsemeyen firmaların ise rekabet etme güçlerini kaybedeceği açıktır.

Sensient inovasyona ve sürekliliğe önem veren bir marka. Türkiye, Dünya Tekstil Sektöründe en önemli 3 ülkeden biri. SY DIJITAL de mühendislik ve üretim analitiği ile başarılı bir firma.

Bu 3 noktanın kesişimini Sensient üst yönetimi ile iyi analiz ediyor olmamız öncelikle dünya basınında da yer alan İstanbul’da lokal stoklama yapmayı gerektirdi. Sonrasındaki gelişmeler pazarda yapılacak çok daha fazla işin olduğu tespiti ile Sensient’in SY Dijital’i satın alması sürecini doğurdu.”