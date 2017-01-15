TEKSAD Derneğinden “Dijital Baskıda Renk Ayrımı / Bitim İşlemleri” SEMİNERİ

“Üreten ülke olmalıyız, Milli Ekonomiyi kurmalıyız, ürünlerimizi daha pahalıya satmalıyız” ilkesiyle dört yıldır her ay bir etkinlik düzenleyen Tekstil araştırmaları Derneği sonbahar etkinliklerine devam ediyor.

Kimya Mühendisi Erkan Akleman: Tekstilde Özel Bitim İşlemleri (Buruşmazlık-Çekmezlik-Su ve Yağ İtcilik- Güç Tutuşurluk)

Yazılımcı M.Bülent Nergiz: -Dijital Baskıda Renk Ayrımı

21 Ocak 2017 tarihinde Beşevler Dernekler Yerleşkesinde saat 14’30 da başlayacak ve katılım ise ücretsizdir.

Detaylı bilgi için;http://www.teksarge.com/