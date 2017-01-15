Son Dakika
TEKSAD Derneğinden “Dijital Baskıda Renk Ayrımı / Bitim İşlemleri” SEMİNERİ
İki İtalyan Firması “Danitech ve Sintec” Koloni ile Türkiye’de
DMS Dilmenler Makine, Terbiye Makineleriyle Her İhtiyaca Çözümler Sunuyor
Tekstil Makinecileri India ITME Fuarı’na Katıldı
TETSİAD tüm döviz varlıklarını TL’ye çevirdi
FESPA Eurasia 2016 Fuarı Görselleri
“Üreten ülke olmalıyız, Milli Ekonomiyi kurmalıyız, ürünlerimizi daha pahalıya satmalıyız” ilkesiyle dört yıldır her ay bir etkinlik düzenleyen Tekstil araştırmaları Derneği sonbahar etkinliklerine devam ediyor.
Kimya Mühendisi Erkan Akleman: Tekstilde Özel Bitim İşlemleri (Buruşmazlık-Çekmezlik-Su ve Yağ İtcilik- Güç Tutuşurluk)
Yazılımcı M.Bülent Nergiz: -Dijital Baskıda Renk Ayrımı
21 Ocak 2017 tarihinde Beşevler Dernekler Yerleşkesinde saat 14’30 da başlayacak ve katılım ise ücretsizdir.
Detaylı bilgi için;http://www.teksarge.com/
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