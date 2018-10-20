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20 Ekim 2018
BOYA/TERBİYE, TEKSTİL BASKI, TÜM MANŞET

Tekstil Baskı Teknolojisinde Bir Devrim “Velvet Jet®”

1991 yılında kurulan ve yurt dışındaki yüksek kalite üreticilerin iç ve dış mekan reklam malzemeleri, geniş format yazıcı mürekkepleri, fotokopi makineleri sarf malzemeleri ve transfer baskı kağıtları Türkiye distribütörlüğü, temsilciği ve pazarlamasını yapmakta olan Poliset İç ve Dış Ticaret A.Ş. firması, münhasır distribütörü ve temsilcisi olduğu yeni ürün; Velvet Jet® su bazlı pigment tekstil mürekkeplerini Türk tekstil piyasasına sunuyor…

Ekran AlıntısıTekstil baskı teknolojisindeMürekkep teknolojilerindeki 15 yılı aşkın tecrübesiyle, Bordeaux DigitalPrintink firması, bu birikimlerini tekstil baskı konusunda uzman kadrolarla destekleyerek, tekstil baskı teknolojisinde büyük bir atılım yapmış ve devrim niteliğindeki Velvet Jet® mürekkeplerini geliştirmiştir.

Peki nedir bu Velvet Jet® mürekkeplerini diğer tekstil mürekkeplerinden farklı kılan?

Su bazlı bu pigment mürekkepler, tek ve basit bir süreçle tüm kumaşlara eşit kalitede baskı yaparak, moda, giyim, dekorasyon, aksesuar ve endüstriyel tekstil uygulamaları için çok büyük olanaklar yaratmaktadır.

Kısaca özetlemek gerekirse;

  • Tüm kumaş türleri için tek mürekkep çözümü: Pamuk, Polyester, Poliamid, karışımlı kumaşlar, ipek, kadife, viskoz ve hatta deri ve suni deri
  • Basit ve sadece birkaç adımdan oluşan kolay baskı süreci
  • Canlı ve parlak renkler
  • Sürtünmeye ve yıkamaya dayanıklılığı geliştirilmiş formül
  • Belli bir yazıcı modeline bağımlı kalmadan tekstil baskılarınızı yapabilme olanağı
  • Optimizer çözümlü basit ön kimyasal işlemiyle tüm kumaşlarda mükemmel sonuçlar.

 

Mürekkep teknolojilerindeki engin deneyimini, bu devrimsel nitelikteki ürünüyle pekiştiren Velvet Jet®, Poliset İç ve Dış Tic.A.Ş.’nin piyasadaki tecrübe ve bilinirliliği ile birleştirerek Türk tekstil baskı piyasasında kendinden oldukça söz ettireceğe benziyor.

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