Tekstil Baskının En İyileri FESPA Eurasia’da PİMMS Group Standında Olacak

PİMMS Group, 6-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan FESPA Eurasia Fuarı’nda endüstriyel ve tekstil baskının en profesyonel çözümlerini standında tüm sektöre tanıtıyor olacak. Handtop, Homer, HP ve Axia markaları ile fuara katılacak olan PİMMS Group, standında endüstriyel ve tekstil baskı sektörünün gereksinim duyduğu birçok uygulama çeşitlerine yönelik numune örneklerini de ziyaretçilerine tanıtacak.

FESPA Eurasia Fuarı, 6-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Fuara kurulduğu ilk günden bu yana katılım sağlayan PİMMS Group da fuarda en gelişmiş teknoloji ürünü endüstriyel ve tekstil baskı makinelerini sergiliyor olacak. Handtop, Homer, HP ve Axia markaları ile fuarda yer alacak olan PİMMS Group, sektörün yüksek performans ve katma değerli uygulama gereksinimlerini karşılayacak çözümlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Homer tekstil baskıdaki öncülüğünü sergileyecek

PİMMS Group standında bu yıl, Türkiye pazarına sunulduğu ilk günden bu yana sektörün beğenisini kazanmış Homer HM1800P transfer kağıdına baskı makinesi odak noktası olacak. HM1800P kağıt transfer baskı makinesi, endüstriyel 4 adet Kyocera baskı kafası ile saatte 210m2 baskı hızına sahip. Kompakt tasarımı ile daha karlı üretimler ve işlerinde yüksek verimlilik elde etmek isteyen baskı üreticileri için geliştirilmiş olan model, kolay kullanım özelliklerinin yanı sıra, sektörün ihtiyaç duyduğu otomasyon ve uzun süreli kesintisiz baskı ihtiyaçlarını bünyesinde topluyor. Makine, hazır giyim, spor giyim, ev tekstili, iç mekan dekorasyon ve tekstil bazlı reklam uygulamaları gibi çok çeşitli üretimler için ideal. Makine, fuarda dört gün boyunca transfer kağıdına baskı yaparak kalite ve performans özelliklerini ortaya koyacak.

Fuarın bir diğer odak noktası ise Handtop HT1600 Hibrit UV LED baskı makinesi olacak. Makine, 2 adet 3.5pl Kyocera baskı kafaları ve 5mm kalınlıktaki esnek ve sert malzemelere baskı yapabilme becerisi ile sektörün çok çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılıyor. Sert ve esnek boya seçeneği sunan makine aynı zamanda Beyaz ve Vernik seçeneklerine de sahip. HT1600, yüksek hız modunda saatte 39m2 baskı yapabiliyor. HT1600 hibrit UV LED baskı makinesi, fuarda çok çeşitli materyaller üzerine kesintisiz baskı yapacak.

HP Latex serisi ile iç mekanda çevreci ve sağlığa zararsız uygulamalara imza atın

Baskı sektörünün daha yüksek karlılık sağlayan uygulama ve buna uygun teknoloji arayışına yönelik olarak makine yelpazesini oluşturan PİMMS Group, HP Latex baskı makineleri grubu ile sektörün daha karlı uygulamalara imza atmasını sağlayacak çözümler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda fuarda HP 315 ve 335 serisi latex baskı makinelerini sergileyecek olan PİMMS Group, solvent baskı ile mümkün olmayan sayısız avantaj, benzersiz karlılık olanakları ve çok yönlü uygulama çeşitliliğini gözler önüne sermeye hazırlanıyor. Latex teknolojisinin sunduğu çevreci ve sağlığa zararsız boya özellikleri sayesinde, fuarda özellikle iç mekan dekorasyon üreticileri çevreci baskı ihtiyaçlarına HP Latex teknolojisi ile yanıt bulacak.

Axia kabartmalı baskı yeteneği ile göz dolduracak

Son olarak Axia 3204 UV LED baskı makinesinin yer alacağı PİMMS Group standında, kabartmalı baskı ile işlerine farkındalık ve katma değer kazandırmak isteyen baskı üreticileri ihtiyaçları olan çözümü bulacaklar. CMYK + Beyaz + Vernik boya ile eşzamanlı baskı yapabilen Axia 3204, çok çeşitli esnek malzemelere kabartmalı baskı yaparken tanıtılacak. Axia 3204 baskılarının kullanım alanları stantta dekor olarak da yerini alacak.

Selahattin Aygüler: “2018 yılında tüm ekonomik şartlara rağmen sahip olduğumuz güven algısını yukarıya taşıdık”

2018 değerlendirmelerini paylaşan PİMMS Group Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aygüler şunları söyledi: “PİMMS Group olarak, 40 yıla varan sektörel tecrübemiz, bilgi birikimimiz, sektörde edindiğimiz iyi ilişkiler, teknik ve finansal gücümüz sayesinde sektörün ihtiyaçlarını öngörerek her zaman sektörümüzü daha ileriye taşıyacak çözümleri pazara sunmayı misyon ediniyoruz. Bu amaçla Türkiye pazarına sunduğumuz ve fuarda da sergileyeceğimiz çözümler sektör firmalarının teknolojilerini ileriye taşımalarına ve verimliliklerini artırarak karlılıklarını yükseltmelerine yardımcı olacaktır.

Çeşitli ekonomik faktörler nedeniyle, olumsuz bir atmosferin hakim olduğu, yatırım kararlarının ertelendiği ve sektörün zorlu bir sınav verdiği bir yıl geçirdik. PİMMS Group olarak bu süreci hizmetimizi aksatmadan, yeni pazarlara açılarak ve yeni çözümleri baskı sektörü ile buluşturarak atlattık; sahip olduğumuz güven algısını yukarıya taşıyan bir performansla da yılı kapatıyoruz. 2019 yılında da şartlar ne olursa olsun PİMMS Group olarak, son dönemde ötelenen yatırım kararlarına rağmen öngörülü satış politikamız, finansal gücümüz ve teknik ve satış altyapımız ile tüm müşterilerimizle birlikte başarımızı sürdürmeye ve sektörün ilerlemesine katkı sunmaya devam edeceğiz.”