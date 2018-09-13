Tekstil Baskısında Devrim Başlatan Yeni Mimaki Baskı Makinesi

TS55-1800, düşük işletme maliyetleri, endüstriye yön veren verimlilik ve güvenilirlik gibi yüksek kalite özelliklerini herkesin kullanımına sunuyor.

Mimaki bugün, giriş ve orta seviyedeki pazarlara yüksek kalite özellikleri getiren, devrim niteliğinde yeni bir dijital ısı transferli süblimasyon baskı makinesi Mimaki TS55-1800’ün lansmanını duyurdu. TS55-1800’ün yeni özellikleri arasında; yüksek çözünürlüklü ve yüksek boya yoğunluğunda yüksek hızlı tek geçişli baskı, gözetimsiz baskı için yeni Mini Jumbo Rulo ve sürekli operasyon için Mimaki’nin Nozül Kontrol Ünitesi ve Nozül Kurtarma Sistemi bulunuyor.

TS55-1800’ün piyasaya sürülmesiyle birlikte, Mimaki daha geniş bir pazara yüksek teknolojiye sahip dijital tekstil baskı çözümleri sunmaya devam ediyor. Artık tekstil profesyonelleri, baskı işlerini dinamik tekstil ve hazır giyim endüstrisinde talep edilen yüksek kalite ve hızlı dönüş sürelerini karşılayan, uygun fiyatlı bir ısı süblimasyon baskı makinesi ile kolayca ayarlayabilir. Yeni model, 480×600 dpi çözünürlükte, 140 m2/s hızında tek geçişli baskı kullanarak, yüksek boya yoğunluğuyla baskı yapıyor. Ek olarak, Banding oluşmasını engelleyen eşsiz MAPS4 sistemi (Mimaki Gelişmiş Pass Sistemi) iki pass baskı modunda zaten mevcuttur. TS55-1800, tüm bunları düşük işletme maliyetleri ve Mimaki ürünlerinin yüksek verimlilik ve güvenilirliğiyle başarıyor.

Pazara sunulan TS55-1800’ün üstün teknik özelliklerine değinen Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse, bu ürünün dijital tekstil baskısında yeni bir dönemin kapılarını açacağını söyledi. Evertse; “EMEA bölgesinde ilk defa Sign İstanbul 2018 fuarında pazara sunacağımız evrimsel tekstil makinemizin sahip olduğu eşsiz özellikler ile TS55-1800, tekstil pazarında yeniden bir canlanmaya, hareketlenmeye neden olacaktır. Rekabetin yoğun yaşandığı bu segmentte, öne çıkmak isteyenlerin ilk tercihi, sıfırdan tasarlanarak geliştirilen TS55-1800 olacak” dedi. Evertse, tekstilcilerin baskıda aradıkları yüksek kalite, endüstriyel verimlilik ve düşük operasyonel maliyetlere bu baskı makinesi ile ulaşacaklarının altını çizdi.