Tekstil Emprime Baskı Sektöründe Yeni Bir İvme Kazandırıyor

Tekstil Emprime Baskı sektöründe Makine alım maliyetlerinin özellikle Avrupalı makine üreticilerinin çok yüksek fiyat politikalarını önlemek ve Türkiye de Tekstil baskı sektörüne yeni bir ivme kazandırmak amacıyla, Çinli BiHong firması ile yaklaşık iki yıldır ortaklaşa geliştirilen yeni oval baskı makinesini sektörümüze kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Özellikle Asya ülkelerine ( Bangladesh, Vietnam, Çin, Hindistan, vs vs ) son bir yılda yapılan yaklaşık 200 adetin üzerinde gerçekleşen makine satışı ile sektöre gerçek fiyat maliyet avantajı sağladığımıza inanıyoruz.

Oval Emprime Baskı makinemizin en önemli özelliklerinden birisi yüksek kalitede üretilen ve tamamen dünya markalarından oluşan makine aksamı ile Avrupalı makine üreticilerinden yaklaşık %40 civarında bir fiyat maliyet avantaj sağlamasıdır.

Bilindiği üzere Tekstil baskı sektöründe makine yatırım maliyet yüksekliği nedeniyle amortisman geri dönüşleri minimum iki sene gibi bir zaman almaktadır. Bu durum zaten sıkıntılı bir dönem geçiren Türkiye Tekstil baskı sektörü için artı bir dezavantaj olmaktadır.

PRT tekstil olarak ürettiğimiz bu oval baskı makinesi ile yatırım maliyetlerini aşağıya çekerek tekstil baskı sektörüne yeni bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz .

Oval baskı makinemizin bir diğer önemli özelliği ise, Dünya devi olan Panasonic Japon firması ile yapılan anlaşma sonrasında makine aksamının %70 ine yakın parçalarının teminini sağladık. Ayrıca Schneider Fransa, Omron Japon, Smc Japon, ve Mitsubishi Japon firmalarının ürettiği makine yedek parçaları ve aksamları kullanılarak Avrupalı makine üreticilerinden daha yüksek kalitede ve daha düşük maliyetli Oval emprime baskı makinesi üretmiş olduk.

Çindeki partnerimizle birlikte uzun bir geleneğe sahip olan Emprime Baskı sistemleri geliştirme alanında edindiğimiz deneyimle heyecan verici bir konsept oluşturduğumuza inanıyoruz.

Makine sadece bir tasarım değil yeniden yapılanmanın görünür bir sonucu oldu. Makinenin mimarisinde belirleyici yenilikler , kullanım kolaylığı , servis kolaylığı ve malzemelerin kalitesi ön plana çıkıyor.

İki , Üç Yıl öncesine kadar hiç kimse Türkiye de yüksek kalitede bir Tekstil Emprime baskı makinesinin %40 daha düşük fiyat avantajlı üretilebileceğini düşünmüyordu.

PRT Tekstil olarak Tekstil emprime oval baskı makinemizin sektöre çok ciddi avantajlar getireceğini düşünüyoruz. Avrupalı Makine üreticilerinin çok yüksek fiyat politikalarının önüne geçeceğimizi düşünüyoruz .