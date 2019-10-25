TEKSTİL GİRİŞİMCİLERİNİN YARIŞINDA ÖDÜL SAHİPLERİ BELLİ OLDU

TECHXTILE START-UP CHALLENGE’DA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU…

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge, ödül töreniyle sona erdi.

Tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge’ın son bölümünde, finale kalan 13 proje yarıştı. Önemli isimlerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada, birinciliğe, ‘Uyku Apnesini Engelleyen Yastık’ projesi ile Ümmü Gülsüm Torman ve Şeyma Kaya ulaştı. Yarışmada ayrıca, proje yazma eğitimi ödülüne layık görülen 3 Ar-Ge Merkezi de ödüllendirildi.

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan yoğun değerlendirme sürecinin ardından finale kalan 13 start-up projesi, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen finalde yarıştı. Ventures & Mentors League CEO’su ve Proje Koordinatörü Ufuk Batum ve UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin moderatörlüğünde 13 girişimci adayın yarıştığı yarışmada; birinciliğe, ‘Uyku Apnesini Engelleyen Yastık’ projesi ile Ümmü Gülsüm Torman ve Şeyma Kaya ulaşırken, ikinciliği ise, ‘Nemflora’ projesi ile Ahmet Yellice ve ‘Sıfır Atık Yaklaşımıyla Baca Gazı Arıtma Sistemlerinden Yerli Tasarım ORC’ projesi ile Bülent Kula paylaştı.

Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Ventures & Mentors League CEO’su ve Proje Koordinatörü Ufuk Batum’un elinden aldı.

“Sürecin kendisi ödüldü”

Yarışmayla ilgili değerlendirme yapan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışma süresince girişimci adaylarının gelişimlerini yakından gözlemleme şansı yakaladığını ve en büyük ödülün bu gelişim olduğunu ifade etti. ‘Sürecin kendisi ödüldü’ diyen Taşdelen Engin şunları söyledi: “Kazananlar, kazanamayanlar, ya da finale kalamayıp önceki aşamalarda olanlar, bence herkesin çok faydalandığı bir süreç oldu. Bu tip yarışmalarda konu sınırlandırması yapmak çok kolay değildir. Ancak başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Gelecek yıllarda çok daha büyüyen bir TechXtile Start-Up Challenge ile daha başarılı bir süreç yaşayacağımızı umuyorum. En başından beri tüm paydaşlarla birlikte ortak hareket ettik. Dolayısıyla emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmada kazanılan ödüllerle ilgili de bilgi veren Taşdelen Engin, “İlk 6 finalistimiz, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde 1 yıllık danışmanlık ve mentorluk, patent başvuru desteği, şirket kurma desteği ve şirkete 1 yıllık muhasebe desteği sağlama ile Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden eğitim ve mentorluk alacak. Proje ikincisi ve üçüncüsüne, Almanya Techtextil Frankfurt Tekstil Fuarına katılım hakkı, proje birincisine ise Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Program’a katılım hakkı sağlanacak. Ayrıca, finalde sahnede sunumunu gerçekleştirilen 13 girişimcimiz, Ventures & Mentors League CEO’su ve Proje Koordinatörü Ufuk Batum’dan bir yıl süre ile mentorluk desteği alacak” dedi.

ÖDÜL KAZANAN PROJELER

1-ÜMMÜ GÜLSÜM TORMAN UYKU APNESİNİ ENGELLEYEN YASTIK 2- AHMET YELLİCE NEMFLORA 2- PROF. DR. AKIN BURAK ETEMOĞLU SIFIR ATIK YAKLAŞIMI İLE BACA

GAZI ARITMA SİSTEMLERİNDEN

YERLİ TASARIM ORC

(ORGANIC RANKINE CYCLE)

PROSESİ İLE ELEKTRİK

ENERJİSİ ÜRETİMİ 4- ÇAĞATAY YÜCELEN SKYDOME INDUSTRIAL DATA PLATFORM 5- ERHAN DEMİRCİOĞLU KOMBİNE ELEKTROKİMYASAL ARITIM CİHAZI 6-BATUHAN ŞAHİN YAPAY ZEKÂ TABANLI KUMAŞ KALİTE

KONTROL SİSTEMİ



ÖDÜL KAZANAN AR- GE MERKEZLERİ