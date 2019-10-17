Tekstil Makinaları: Peru’daki Expotextil Fuarına Italyan Katılımı

Peru’da tekstil ve hazır giyim sektörü fuarı Expotextil, 24 – 27 Ekim tarihleri arasında Lima’da gerçekleştirilecek. Expotextil’de İtalyan tekstil makineleri üreticilerinin büyük bir temsilcisi olacak. İtalyan Ticaret Ajansı ve ACIMIT (İtalyan Tekstil Makine Üreticileri Birliği) tarafından düzenlenen İtalyan grubu içinde: Arioli, Biancalani, Bianco, Btsr, Danitech, Ferraro, Itema, Lawer, Marzoli, Mcs, Ms Printing Solutions, Proxima, Pugi Group, Ratti, Roj, Santex Rimar Group, Stalam ve Ugolini gibi toplamda 18 İtalyan firması yer almakta.

Peru’da tekstil ve konfeksiyon sektörü yerel ekonominin önde gelen sektörlerinden birisidir. Aslında, Peru, dünyanın önde gelen alpaka elyaf üreticilerindendir, bu elyafın dünya üretiminin% 95’ten fazlası Peru’da üretilmektedir. Ayrıca, özellikle ülkenin kuzey bölgesinde, pamuk yetiştiriciliği ve işlenmesi de vardır. Son olarak, sektör, Peru’da yapılan ürünlerin miktarını ve kalitesini artırmayı amaçlayan hükümet programları tarafından destekleniyor.

ACIMIT Başkanı, Alessandro Zucchi:”Peru tekstil endüstrisinin teknolojik olarak yenilenmesi çerçevesinde, Expotextil’deki İtalyan varlığı stratejiktir. Rekabetçi kalmak istiyorsa, yerel sanayi makinelerini yenilemeli ve ürünlerinin kalitesini yükseltmelidir. İtalya’nın teknolojik teklifiyle olan stratejik ortaklık, ithal ürünlere ilişkin rekabet edebilirliklerini artırmayı amaçlayan tekstil şirketleri için çok önemli,” dedi.

Peru’daki tekstil endüstrisi, İtalyan tekstil makine üreticileri ile olan ortaklığından yıllar boyu yararlandı. Peru, Güney Amerika’daki İtalyan satıcılar için dördüncü büyük pazardır. 2018’de, ülkedeki İtalyan tekstil makinaları satışları yaklaşık 10 milyon avro değerine ulaştı. Ayrıca, 2019 yılının ilk dört ayında İtalya’nın Peru’ya ihracatı, 2018’deki aynı döneme göre% 8 arttı.