Tekstil Makinecileri India ITME Fuarı’na Katıldı

Türk Tekstil Makinecileri 3-8 Aralık 2016 tarihlerinde, Hindistan’nın Mumbai şehrinde 4 yılda bir yapılan dünyanın en önemli organisazyonu olan INDIA ITME fuarına katıldı. Makine Tanıtım Grubu ve Tekstil Makineleri ve Aksesuarları Sanayicileri Derneği (TEMSAD)’nin yanı sıra Türkiye’den 16 firma katıldı. INDIA ITME’yi bu yıl yaklaşık 150.000 kişi ziyaret etti

Tekstil Makinecilerinin çatı derneği olan TEMSAD ve Makine Tanıtım Grubu fuarda bir takım etkinlikler gerçekleştirdi. TEMSAD Başkanı Adil NALBANT ile birlikte Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Rıza OKTAY, Makine Tanıtım Grubu Başkan Yardımcısı Kutlu KARAVELİOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevda Kayhan YILMAZ ve Mehmet AĞRİKLİ yer aldı.

TEMSAD derneği tarafından Türk ve yabancı yetkilileri bir araya getiren bir akşam yemeği organize edildi. Yemeğe katılanlar arasında Mumbai Başkonsolosu Erdal Sabri ERGEN, Ticaret Müşaviri Salih ÜNVER, Hindistan Tekstil Makine Üreticileri Dernekleri ITAMMA ve TMMA’nın Başkanları, Bangladeş Tekstil Üniversitesi Rektörü, INDIA ITME Society Başkanı yer aldı. Hintli ve Türkiye’den fuara katılan firma temsilcilerinin de iştirak ettiği yemekte Makine Tanıtım Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet AĞRİKLİ, TEMSAD Başkanı Adil NALBANT ve Mumbai Başkonsolosu Erdal Sabri ERGEN tarafından misafirlere birer konuşma yapıldı. Yemek sonrasında katılımcılara ve yabancı dernek temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.

TEMSAD Başkanı Adil NALBANT dergimize yaptığı açıklamada INDIA ITME Fuarı firmalarımız açısında oldukça verimli geçti. TEMSAD Derneği olarak Makine Tanıtım Grubunun destekleri ile fuara iyi hazırlandıklarını ifade ederek fuar süresince ülkemiz makine sektörünü en iyi şekilde tanıttıklarını söyledi. Fuar alanında billboardlara, panolara reklam vererek Türk tekstil Makinecileri hakkında bilgilendirme yaptık. Ayrıca bir akşam yemeği düzenledik.

TEMSAD olarak INDIA ITME Society Başkanı, Hindistan Tekstil Bakanlığı Müsteşarı, Karnataka Tekstil Bakanı Sri Rudrappa Manappa Lamani, Hindistan Tekstil Makine Üreticileri Dernekleri ITAMMA, TMMA’nın Başkanları, Bangladeş Tekstil Üniversitesi temsilcilerine, Türk makine sektörü hakkında tanıtım bilgileri verdik.

Nalbant açıklamasının devamında, Hindistan gelişmeye ve büyümeye devam etmekte, bunu da üretimle, teknoloji geliştirmeyle, üreticilerini desteklemeye önem vererek sağlamaktadır. İşgücünün eğitim seviyesi de giderek yükselmektedir. Hindistan pazarının avantajları kullanılamadığı takdirde giderek gelişen bu faktörler pazardan pay almayı zorlaştıracaktır. Fuarda Hindistan Tekstil Bakanı ve Müsteşarı gibi üst düzey isimlerle biraraya geldik. Düzenlediğimiz yemek organizasyonunda da Türk, Hint işadamları ve sektörel kuruluşların temsilcileriyle biraraya geldik. TEMSAD’ın Hindistan’da 3 tane dernek ile işbirliği anlaşması (MOU) mevcuttur. DAT (Tirupur Dyers Association) ile, Tirupur bölgesinde bulunan boyahaneciler ile boya makinası üreten üyeleri biraraya getirmek, ITAMMA (India Textile Machinery Manufacturers Association) ve TMMA (Textile Machinery Manufacturers Association) ile Hindistan bölgesindeki tekstil sanayicilerinin kapsadığı bir anlaşma yapıldı. TEMSAD’ın hali hazırda ilişkilerini yürütmekte olduğu ITAMMA ve TMMA Başkanlarıyla da görüşülmüş ve işbirliğinin artırılması için görüş birliğine varılmıştır.

% 22 GÜMRÜK VERGİSİ ÖDENMESİNDEN MUAF FİRMA SAYISI ARTIRILDI…

Makine Tanıtım Grubunun ve TEMSAD’ın yoğun ve aktif faaliyetlerinin geri dönüşleri de oldu.. Mumbai Ticaret Müşavirliğimizin de desteği ile makine alımında teşvik listesinde şu an yer alan 9 Türk firmasının artırılması için görüşmelerde bulunulmuştur. Alıcı ve satıcı firmaların bu listede yer alması halinde % 22 gümrük vergisi ödenmesine gerek kalmayacak. TEMSAD ile yapılacak değerlendirmelerden sonra bu listeye eklenmesi uygun görülen firma listesi Tekstil Bakanlığı’na iletilmek üzere Ticaret Müşavirliğimize sunulacaktır. Dedi