TEKSTİL SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME DAHADA GELİŞECEKTİR

İki yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen Tekstil sektörüne sağladığı dijital baskı ürünleri ile adından söz ettirmeye başlayan SY Dijital Genel Müdürü Serkan Yabeyli’ye kısa sürede bu başarının hikayesini sorduk.

Kısaca SY Dijital hakkında bilgi verebilir misiniz?

SY Dijtial 2 yıldır faaliyette. Dijital Tekstil baskı sektöründe teknik bilgi gereksinimini açık olarak gördük ve bu yönde Dijital Baskı yapan yada yatırımını planlayan firmalara mühendislik çözümlemeleri ile Danışmanlık hizmeti vererek başladık.

Sy Dijital olarak Dijital Baskı Sektörüne hangi temsilcilik/ürünler ile çözüm sunuyorsunuz?

Sensient Türkiye distribütörüyüz. Pimms Grup bayisi olarak da Homer makinalarının satışını yapmaktayız. Ayrıca Inedit Firmasının da Türkiye’deki satış temsilcileri arasında yer alıyoruz.

Ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Ağırlıklı olarak hangi ürün grupları ile ön planda olacaksınız?

REAKTİF Dijital Baskı Boyası yoğun çalıştığımız ürün. Yıkama gerektirmeyen direk kumaşa Polyester Dijital baskı boyamamız ALPHA Yeni nesil Pigment boyalarımız Asid ve Süblime boya diğer ürünlerimiz.

İlk olarak Fespa Istanbul Fuarında yer aldınız. Şimdi de ITM’18 Fuarında. Ekim ayında da Interdye & Textile Printing 2018 Fuarında yer alacaksınız. Fuarlar ile ilgili genel bir değerlendirme yaparmısınız?

2 yıllık bir firma olmamız sebebiyle Fuarlar yeni müşteriler ile tanışmamız açısından çok önemli. Aktif pazarlama yapmadan müşteri ve proje odaklı bir sistem ile ilerlediğimizden pazarda herkes tarafından bilinmemiz zaman aldı. Tanıtım noktasının gelişiminde fuarlar önemli oldu.

Interdye & Textile Printing 2018 Fuarında hangi ürünlerinizle yer alacaksınız?

Pigment boyamız EMERALD tüm dünyada diğer ürünlere göre önemli özelliklere sahiptir. Tekstil harici farklı sektörlerde de kullanılmaktadır. Yeni bir Pigment serimiz olan SENSIJET SX adlı iki ürünü de öne çıkarmayı düşünüyoruz.

Ayrıca bir yıldır çok talep gören bir çok kağıt baskıcı firmayı kağıt maliyetinden ve kalitesiz baskıdan kurtaran direkt kumaşa dispers baskı çözümleri sağlayan ALPHA serisini sunmayı planlıyoruz

Tekstil sektöründe dijital baskı her geçen gün gelişmektedir. Bunun temel sebepleri ne olabilir?

Endüstri 4.0 dönemine tanık olmaktayız. Brodeden konfeksiyona tüm tekstil sektöründe üretim hatları dijitalleşiyor. Bu sebeple yatırımın geri dönüşüm süresinin kısalması ve dijital baskının pazarda karlılık artışı sağlaması yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Tasarım ve üretimde sınırları kaldıran dijital üretim süreçleri talep gören yeni ürünlerin müşterilere sunulmasını sağlıyor. Bu açıdan son kullanıcının memnuniyeti üreticiye yansıyor. Bu etki de sektörün büyümesini tetikliyor.

Bizim amacımız her zaman yatırımın dönüşümünü önden tahmin eden yatırımcılar ile çalışma fırsatı bulduk. Bunu gerçekleştirme yolunda attığımız adımlar firmamızı hep bir adım önde tuttu.

Dijital Baskı sektöründe ciddi rekabet ortamı var. Bir çok global marka ülkemizde yapılanmış durumda. Firma olarak müşterilerinize ne gibi avantajlar sunuyorsunuz/sağlıyorsunuz?

Rekabet politikamız diğer rakiplerimiz gibi hiçbir zaman fiyat odaklı olmadı. Artık Müşteriler bir ürünü talep ederken sadece fiyat parametresi ile değerlendirmiyor. Fiyat bir üründeki 5-6 parametreden yalnızca biridir. Teknik ve sürdürülebilir vizyona sahip olmayan firmalar düşük fiyat ile müşterilere hizmet sağlamasından dolayı kısa sürede maliyetlerin verdiği sorunlardan dolayı başarısız oluyorlar.

Biz tüm parametrelerde optimum pozisyon alarak uzun süreli çözümler sunuyoruz. Ürün kalitemiz ile de pazardaki satış grafiklerimizi yükseltmek daha da kolaylaşıyor.

Dijital baskı sektörünün en çok şikâyet ettiği boyaların pahalı olması, kafaları bozması, boyaların farklı makinalarda uyumsuzluğu. Siz bu konuda ne gibi çözümler sunuyorsunuz?

Ben şahsen boyadan çok dijital baskı makinalarının pahalı olduğu düşüncesindeyim. 3 yıl önce dijital rotasyon baskıdan daha maliyetliydi çünkü boyalar pahalıydı. Bu yıl itibariyle öngörülen seviyelere inmiş durumda. Şu an dijital üretim süreçlerinin yüksek maliyetli olmasının sebebi boya değildir. Plansız yapılan yatırımlar ile doğru makine ve personel seçiminin olmamasından kaynaklanıyor.

Özellikle kâğıt baskı sektöründe Endüstiyel olmayan makinalardan çok miktarda üretim hattı kurması ile birlikte, birçok yatırımcı kardan zarar ettiğini zamanında fark edemeyince verimsizlik kaçınılmaz oluyor. Şu an sektör bunun sancısını çekiyor. Ürün kalitemizin yüksek ve teknik ekibimizin tecrübeli olmasından dolayı firmamız müşterileri bizden oldukça memnundur.

SY Dijital olarak Türkiye’deki gelecek planlarınız nelerdir?

Türkiye’de tekstilin hep öncü sektörlerden biri olduğuna ve bunun devam edeceğine inancım tamdır.. Dijitalleşmenin teknolojik olarak gelişimin devam edeceğini bildiğimiz için doğru yerde olduğumuza inanmaktayız. Yeni nesil boyalar ile inovasyonda öncü olmak her zaman en önemli gayemizdir..