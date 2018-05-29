Tekstil Teknolojilerinin Buluşma Noktası : InterDye Textile Printing Eurasia

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) ve Artkim Fuarcılık iş birliği ile gerçekleştirilecek olan 4.Uluslararası Boyarmadde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı: InterDye & Textile Printing Eurasia, Tekstil Terbiye ve Tekstil Dijital Baskı Sektörlerini 25- 27 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde aynı çatı altında toplamaya hazırlanıyor.

Türkiye Sanayisinde önemli bir yere sahip Tekstil sektörü, günümüz teknolojik gelişmelerine bağlı olarak üretim ve ihracat payını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Coğrafya ve hammadde bakımından pek çok avantaja sahip olan Türkiye Tekstil Sektörü, 2015 yılı değerlerine göre; 25 milyar dolar ihracat ve yaklaşık 35 milyar dolar iç piyasa satışı ile 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahiptir. Bu ticaret hacminin 2023 yılında 100 milyar dolara çıkması hedeflenmektedir.

2002 yılından bugüne Türkiye Kimya Sanayisinin nabzını tutan ve 13 farklı ihtisas fuarını organize eden Artkim Group, marka bilinirliği ile adından söz ettiren organizasyonlara imza atmaya devam etmektedir.

Her iki yılda bir düzenlenen InterDye & Textile Printing Eurasia 2016 fuarını; 3 gün boyunca 50 farklı ülkeden, 2.856 sektör profesyoneli ziyaret ederken; fuarda 42 ülkeden 327 firma ve temsilciliği ağırlandı. Başarılı organizasyonlara imza atan Artkim Fuarcılık, katılımcı ve ziyaretçi potansiyelini artırarak InterDye& Textile Printing Eurasia fuarında da başarı grafiğini yükseltmeyi ve tekstil teknolojileri sektöründe olumlu bir sinerji yaratmayı amaçlamaktadır.