Tekstil Trend 2020 Media Kit

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Canlar Mekatronik “Brazzoli” Firmasını Satın Aldı
TEMSAD Başkanı Adil Nalbant Oldu.
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Tekstil Trend Magazine Ocak -January 2019
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Fortex-EPSON-Robustelli birleşmesinden “MONNA LISA” daha güçlü doğdu
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