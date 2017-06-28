TEKSTİL TREND DERGİSİ ITMA 2019 Fuarının Basın Partneri Oldu

ITMA 2019, 20-26 Haziran 2019 tarihleri ​​arasında Gran Via’nın Fira de Barcelona kentinde düzenlenecek fuarın basın partneri oldu.

Tekstil trend dergisi yayın hayatına başladığı günden bu tarafa düzenlenen ITMA fuarlarında kendi standında ülkemiz Tekstil sektörünü başarıyla temsil etti. İki dilde hazırlanan yayınımız binlerce ziyaretçiye ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Sosyal medya hesaplarımızdaki yerli ve yabancı üyelerimiz bizleri standımızda ziyaret ederek tanışma imkânı bulduk.

ITMA fuarlarına özel olarak hazırlanan dergimiz fuarla ilgili birçok konuda katılımcı ve ziyaretçilere çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. Fuara katılan birçok firmamızın stand kurulumu, vize, turizm hizmetleri, nakliye gibi konularda çözümler sunmuştur. Ayrıca bağımsız ziyaretçiler için tur programları düzenleyerek sorunsuz bir fuar ortamı yaşamalarını sağlamıştır. 2019 yılında düzenlenecek ITMA 2019 için dergimiz ve profesyonel ekibimiz sektöre hizmet etmeye devam edecektir.