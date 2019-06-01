Tekstil Trend Magazine Haziran – June 2019

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Tekstil Trend Magazine Şubat-February 2019
Canlar Mekatronik “Brazzoli” Firmasını Satın Aldı
TEMSAD Başkanı Adil Nalbant Oldu.
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Tekstil Trend Magazine Ocak -January 2019
Fırsatçılara İnat Üretime Devam
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