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Tekstil Trend Magazine Şubat-February 2019
Canlar Mekatronik “Brazzoli” Firmasını Satın Aldı
TEMSAD Başkanı Adil Nalbant Oldu.
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Tekstil Trend Magazine Ocak -January 2019
Fırsatçılara İnat Üretime Devam
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