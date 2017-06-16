Tekstil ve Konfeksiyonda Kalite, İTÜ’de Test Ediliyor

Yaptığı analizler ve araştırmalarla ülkemizin tekstil sektöründeki başarısını artıran İTÜ Tekstil ve Konfeksiyon Kalite Kontrol Laboratuvarı, uzman ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor .

İleri teknolojilerin kullanıldığı laboratuvarda 60’ın üzerinde kategoride araştırma ve test yapılabiliyor. Tekstil Mühendisliği Bölümümüzün bünyesinde 30 yıldan fazla süredir hizmet veren laboratuvar, başta İstanbul ve yakın çevresinde yoğunlaşan tekstil ve hazır giyim firmaları olmak üzere, diğer kentlerden gelen taleplere de yanıt veriyor. Laboratuvar hem kamu ve özel sektör kuruluşlarına endüstriyel hizmet sunuyor hem de araştırma faaliyetlerini destekliyor.

Laboratuvarlardan Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu, laboratuvarın ülke ekonomisine, üretime, ihracata ve istihdama olan katkılarına dikkat çekiyor. Karaoğlu ayrıca, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki hizmet kalitesini artırma, bilimsel ve endüstriyel Ar-Ge çalışmalarını desteklemede, üniversite – sanayi iş birliğine uygun bir zeminin sağlanmasında laboratuvarın önemli bir görev üstlendiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu, laboratuvarın akreditasyon sürecini şu sözlerle yorumladı: ”Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) başvurduk. Denetim süreçlerinden başarıyla çıkarak; tekstil fiziksel özellikleri, renk haslıklarının tayinleri ile kantitatif kimyasal lif analizlerini kapsayan 33 deney yöntemi üzerinden TS EN ISO/IEC 17025:2012-Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı’na göre, 27 Mayıs 2015 tarihi itibariyla 4 yıllık akreditasyona kavuştu. İlk akreditasyonun alınmasını takiben, TÜRKAK tarafından 26 Mayıs 2016’da Birinci Gözetim Denetimi de gerçekleştirildi ve süreç başarıyla tamamlandı.

Sonuç olarak, 23 Eylül 2016 tarihli sertifika ile akreditasyon süresi 26 Mayıs 2019 tarihine kadar, yani 3 yıl uzatıldı. Akreditasyonumuz, TSE/ISO 17025 standardına göre deney laboratuvarı statüsünde ve üniversitelerdeki tekstil laboratuvarları arasında en kapsamlı olan laboratuvar olmasıyla öne çıkıyor. Sağlanan bu akreditasyon; laboratuvarda yapılan deneylerin ölçme altyapısını, ölçüm güvenilirliğini, yapılan ölçümlerin izlenebilirliğini ve ölçüm çalışmalarının homojenliğini doğruluyor.”

Tekstil ve hazır giyim sektörünün ülkemizde oldukça dinamik, gereksinimlere göre hızla değişip dönüşebilen, rekabet gücü yüksek bir yapıda olduğunu dile getiren Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu, Türkiye’yi; insan kaynakları, bilgi birikimi ve kurduğu güçlü uluslararası ilişkiler sayesinde gerek sanayi ve üretim gerekse ticari açıdan küresel ölçekte bir aktör olarak gördüğünü ifade etti.

Uluslararası standartlarda analiz

Laboratuvarda yürütülen analizler üzerine de önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu, tekstil ve konfeksiyon ürün ve malzemelerinin kalite özellikleri, fiziksel ve kimyasal analizleri, haslık, yıkama, yanma testleri, bazı konfor testlerinin renk ve görünüm analizleriyle belirlendiğini söyledi. Laboratuvarımızda yapılan testlerin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) gibi ulusal ve Amerikan Test ve Malzeme Derneği (American Society for Testing and Materials – ASTM) gibi uluslararası standartlara göre uygulandığı üzerinde duran Karaoğlu bu süreçte, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin son kullanım alanına yönelik özelliklerin de belirlendiğini kaydetti.

Tekstil ve Konfeksiyon Kalite Kontrol Laboratuvarında bulunan; Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre (FTIR), Ultraviyole Spektrofotometre, Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) ve Dinamik Mekanik Analiz (DMA) vb. aletlere sahip sistemler sayesinde moleküler ölçekte yapısal, yüzeysel, termal ve termo-mekanik malzeme özelliklerinin karakterizasyonu yapılabiliyor. Elektriksel, elektromanyetik ve akustik özellikleri tayin eden sistemlerin de mevcut olduğu laboratuvarın yeni hedefleri ise akreditasyonun söz konusu 33 deney yönteminin dışında kalan diğer deney yöntemlerini de kapsayacak şekilde genişlemesi ve aletli analiz tekniklerinin de bu yeni kapsama eklenmesi. Laboratuvar böylece, endüstriyel ve araştırma amaçlı hizmetlerde kaliteyi artırmayı amaçlıyor.