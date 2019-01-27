TEMSAD Başkanı Adil Nalbant Oldu.

TEMSAD-Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneği seçimli olağan genel kurulu yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Wyndham Grand otelde gerçekleşen genel kurula Temsad üyelerinin yanı sıra TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv, TTSİS Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman kilitçioğlu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, İhracatçilar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Sanayi Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Katıldı.

Olağan Genel Kurulda dernek faaliyetleri ve Tekstil Makina sektörünün yapmış olduğu 2018 yılı ihracat rakamları açıklandı. TEMSAD Başkanı Adil Nalbant yaptığı konuşmada dernek üyelerinin olumsuzluklara rağmen 2018 yılında 750 milyon doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaştıklarını açıkladı.2019 İTMA fuarının olması ile birlikte hedeflenen rakamın 1 milyar doların üzerinde olacağını tahmin ettiklerini ve Cumhurbaşkanımızın bizlere koyduğu 2023 hedefine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Olağan genel kurula katılan misafirler tarafından TEMSAD üyelerine birer konuşma yapıldı.

Kurula katılan TİM Başkanı İsmail Gülle Makina sektöründen daha fazla beklenti içinde olduklarını, ülkemiz içinden geçtiği bu dönemde ihracat noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını bu çalışmaların nasıl bir yol haritası üzerinde ilerlenmesi için ürün ile birlikte sektörlerin ve ülkelerin analizinin yapıldığı bir rapor hazırladıklarını, bu rapor ile çok alternatiflerin ortaya çıktığını gördük dedi.Tekstil Makinacıların önümüzdeki günlerde yapılacak olan ITMA Fuarına çok iyi tanıtım ile hazırlanması gerektiğini belirtti.Bu fuar için TİM olarak destek vereceklerini açıkladı.

Sanayi Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise genel kurulda yaptığı konuşmada aileden bir makina üreticisi olduklarını, tekstil makina sektörünün gelişimi için bakanlık olarak AR-GE çalışmalarına büyük önem verdiklerini, sadece bir alanda giden Tekstil Makina sektörünün bir tesiste olması gereken diğer ürünleri kapsayacak şekilde yerli makinaların çeşidinin artılması gerektiğini vurguladı. Özellikle üretimin otomasyon, ARGE ile Teknolojik makinaların geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Bakanlık olarak proje desteklerinin limitlerini artırdıklarını ve teknolojik ürünlerin oldukça büyük bir paya sahip olduğunu açıkladı.

Konuşmaların ardından Yapılan Seçim ile Adil NALBANT’ın tek aday olarak çıktığı seçimde tüm üylerin oyları ile yeniden başkanlığa seçildi.