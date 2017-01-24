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24 Ocak 2017
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TEMSAD DERNEĞİ 10.GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ…

temsad dernegi (3) (Medium)Tekstil Makine ve Aksesuarları Sanayicileri Derneği (TEMSAD) 10.Genel Kurulu 21 Ocak Cumartesi günü Wyndham Grand İstanbul Otel’de gerçekleşti…

Temsad Üyelerinin yanı sıra  Moda / Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ve İTHİB Başkanı İsmail Gülle’de misafir olarak katıldı. Toplantıda Temsad Başkanı Adil Nalbant 2016 yılı faaliyetleri hakkında katılımcılara bir sunum yaptı.

Temsad derneğine bağlı üyelerin 2016 yılında Makina İhracatında önemli bir başarıya imza atması toplantının ana gündemini oluşturdu.Tekstil Makina üreticileri Makina ihracatındaki payının  %30’un üzerinde çıkarması hedeflenen başarının yakalanması olarak vurgulandı. Toplantıya katılan ülkemizin en büyük STK’sı olan  Moda/Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk yerli makina kullanımını teşvik etmek için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği konusunda üyelere bilgi verdi.  İTHİB Başkanı İsmail Gülle ise 2017 yılı ve sonrası için İhracatta nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini üyelere anlattı.

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