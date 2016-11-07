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Temsad Derneği tarafından hazırlanan rapor’da Osmanlı’dan günümüze tekstil sektörünün geldiği noktayı Temsad üyeleri ile paylaştı. Oldukça güzel özetlenen çalışma firmalar tarafından ilgi ile karşılandı.
Aşağıdaki Link’ten sunumu okuyabilirsiniz….
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