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07 Kasım 2016
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TEMSAD Derneği Tekstil Makinaları Raporu Yayınladı

adil-nalbant-temsad-medium-1024x768Tekstil Makinaları Sektöründeki  Teknolojik  Gelişmeler ve Endüstri 4.0 Uygulamaları

Temsad Derneği tarafından hazırlanan rapor’da Osmanlı’dan günümüze tekstil sektörünün geldiği noktayı Temsad üyeleri ile paylaştı. Oldukça güzel özetlenen çalışma firmalar tarafından ilgi ile karşılandı.

Aşağıdaki Link’ten sunumu okuyabilirsiniz….

temsad-dernegi-sunum

 

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