TEMSAD Derneği Tekstil Makinaları Raporu Yayınladı

Tekstil Makinaları Sektöründeki Teknolojik Gelişmeler ve Endüstri 4.0 Uygulamaları

Temsad Derneği tarafından hazırlanan rapor’da Osmanlı’dan günümüze tekstil sektörünün geldiği noktayı Temsad üyeleri ile paylaştı. Oldukça güzel özetlenen çalışma firmalar tarafından ilgi ile karşılandı.

Aşağıdaki Link’ten sunumu okuyabilirsiniz….

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