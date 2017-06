TEMSAD üyeleri ve dernek temsilcileri İftarda buluştu…

Temsad derneği tarafından Her yıl düzenlenen iftar yemeğine TEMSAD Başkanı Adil Nalbant ve yönetim kurulu üyeleri nezdinde TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv, Moda Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ve İTHİB Başkanı İsmail Gülle katıldı…

İftar yemeği öncesinde TEMSAD derneği genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya TEMSAD derneği yönetim kurulu, üyeler ve Misafirler katıldı. TEMSAD Başkanı Adil NALBANT toplantıya katılan üyelere TEMSAD derneğinin 2017 yılının ilk altı ayında yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. Adil Nalbant yaptığı açıklamada;özellikle 2017 yılında gerçekleşen etkinliklerin en önemlisi eğitim seminerleri ve kongreler di. Katıldığımız kongrelerde üyelerimiz tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Bu kongreler sektörün geleceğine ışık tuttu. Ayrıca Hazır Giyim Federasyonu ile yapılan protokol çevresinde federasyona bağlı üye firmalara ziyaretler yapıldı. Fabrika ziyaretlerinin çok faydalı olduğunu belirterek bu konudaki eksikliğimizi hızlı bir şekilde kapatacağız dedi.

Toplantıya katılan Trisad Başkanı Mustafa Balkuv,Trisad olarak eğitime yaptıkları destekten bahsederken Tekstil sektörünün gelişiminin hızlandığını, bu konuda insan kaynaklarının dönüşümden geçmesinin gelecek için olumlu katkısı olacağını ifade etti.

Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk TEMSAD Derneği ile yaptıkları protokole çok önem verdiklerini üyelerimizin yerli makine kullanımı konusunda teşvik ettiklerini ifade etti.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle toplantıda yaptığı konuşmada TEMSAD derneğini çok önemsediğini belirterek sizler sektörde en zor olan Teknoloji satışını yapıyorsunuz. Teknoloji satmak çok zordur. Her zaman TEMSAD derneği üyelerini takdir ediyorum dedi. Gülle konuşmasının devamında; tekstil de diğer bir konu ise eğitimli insan gücüdür. Eğitime ve eğitimli insan gücüne daha duyarlı olmak zorundayız. Mesleki eğitim sektörün ileriye taşınmasında büyük önem arz ediyor. Yetenekli gençlerin firmalar tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Sektörler her şeyi devletten bekliyor. Bu yanlışın düzeltilmesi için derneklere büyük görev düşmektedir. Her dernek kendi sektöründe eğitimli insan kaynağını oluşturmak zorundadır dedi.

Toplantı sonrası TEMSAD derneği tarafından Trisad Başkanı Mustafa Balkuv’a ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk’e sektöre desteklerinden dolayı bir plaket verildi.