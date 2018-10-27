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27 Ekim 2018
EDİTOR, TEKSTİL KİMYA, TÜM MANŞET

TESTLAB İnterdye & Textile Printing Eurasia 2018 fuarına katıldı

testlab (1) (Large)25 – 27 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde  düzenlenen 4 Uluslararası Boyarmadde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı: Interdye & Textile Printing Eurasia 2018 fuarında yer aldı.

 

1999 yılında kurulan Test Laboratuvar Cihazları, Tekstil,  Gıda, Kimya ve Medikal Sektörüne yönelik Laboratuvar cihazları üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir.

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