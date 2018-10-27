TESTLAB İnterdye & Textile Printing Eurasia 2018 fuarına katıldı

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25 – 27 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 4 Uluslararası Boyarmadde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı: Interdye & Textile Printing Eurasia 2018 fuarında yer aldı.
1999 yılında kurulan Test Laboratuvar Cihazları, Tekstil, Gıda, Kimya ve Medikal Sektörüne yönelik Laboratuvar cihazları üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir.
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