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13 Aralık 2016
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TETSİAD tüm döviz varlıklarını TL’ye çevirdi

ali-sami-aydinTürkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Döviz varlıklarınızı TL’ye çevirin” çağrısına destek vermek amacıyla TETSİAD hesaplarındaki tüm döviz varlıklarını TL’ye çevirdiklerini açıkladı.

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir ve güçlü bir yapıya kavuşması için sanayinin ve ihracatın desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, Türkiye ekonomisine duydukları güvenin göstergesi olarak, bu çağrıya destek verdiklerini ve yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda, tüm döviz varlıklarını TL’ye çevirdiklerini belirtti.

TETSİAD Başkanı Aydın, yaptığı açıklamada, ülke ekonomisi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, var olan üretim gücünü arttırarak koruyabilmenin büyük önem arz ettiğini belirtti.Yaşanan belirsizlik ortamının giderilmesine, yukarı yönlü kur hareketlerinin önüne geçilebilmesine ve TL’nin güçlendirilmesine katkı sunabilmek amacıyla, bu kararı aldıklarını belirterek, büyük, küçük, orta ölçekli demeden tüm kurum ve kuruluşların bu seferberliğe gönüllü destek olmaları gerektiğine inandıklarını kaydetti.

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